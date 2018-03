Tristesse in het Parc des Princes: PSG ondergaat op pijnlijke wijze wet van de sterkste tegen Real Madrid MDB & ODBS

06 maart 2018

22u39 0 Champions League & Europa League Nasser, de steenrijke Qatarese voorzitter van PSG, schuifelde ongemakkelijk over zijn stoeltje in de vip-tribune. Cristiano had er net 0-1 van gemaakt. Van een zogenaamde remontada was nooit sprake vanavond in het Prinsenpark. Daarvoor kon het Neymarloos PSG een voetballend gewoon sterker Real Madrid te weinig onder druk zetten.

Dat leverde een bijzonder steriele eerste helft op - de kraker stelde teleur. En na de pauze was er ook van enige vorm van spanning al snel weinig sprake. Asensio bedankte voor het vertrouwen van Zidane met een steal bij Dani Alves en stak op geweldige wijze door tot bij Lucas Vazquez, die andere surprise van de chef. Niemand minder dan Cristiano Ronaldo had zijn noppen vlug ingewisseld voor 'Air Jordans' en kopte heerlijk binnen. Zijn twaalfde goal alweer in deze Champions League, met telkens minstens een doelpunt in zijn laatste 9 CL-partijen. Alleen Ruud van Nistelrooy was in de geschiedenis van het kampioenenbal even straf.

Per Opta, Cristiano Ronaldo is the second player in Champions League history to score in 9 consecutive games (14 goals), after Ruud van Nistelrooy for Manchester United in 2003 (12 goals). Adam Joseph(@ AdamJosephSport) link

Toen Verratti daarna een tweede keer geel zag, was de zaak helemaal bepleit. Een flipperkastgoal van Cavani bracht nog even Parijse hoop, snel tenietgedaan door een schot van Casemiro dat via Marquinhos binnenging. Tristesse in het Parc des Princes, Real Madrid gezwind richting kwartfinale. 't Zal voor volgend jaar moeten zijn die Champions League, Nasser.