Supporters AEK Athene en AC Milan gaan op de vuist in metrostation, vijf Italiaanse fans raken licht geblesseerd Mike De Beck

06u38

Bron: Twitter 1 RV

AEK Athene en AC Milan kwamen gisteren in de Europa League niet tot scoren en dat werkte in de Griekse hoofdstad klaarblijkelijk frustraties op. Na de wedstrijd kwam het tot een stevige knokpartij in een metrostation. Zo'n 70 supporters van AC Milan weigerden om buiten het stadion geëscorteerd te worden en botsten in hun weg naar de metro op enkele fans van AEK Athene. De politie was wel snel ter plaatse, maar er werd niemand opgepakt. Wel raakten er vijf Italiaanse supporters licht geblesseerd.

Clashes between AEK Athens & AC Milan before the match from tonight! pic.twitter.com/Vd8IE58StF Casual Ultra(@ thecasualultra) link