Standard treft Ajax of Sturm Graz in derde voorronde Champions League, Gent en Genk gaan straks in de Europa League-trommel GVS

23 juli 2018

12u10 0 Champions League & Europa League Standard neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Nederlandse Ajax of het Oostenrijkse Sturm Graz. Eerst moeten zij in de tweede voorronde (25/07 en 01/08) nog onderling uitmaken wie het tegen de Rouches mag opnemen.

De heenmatch vindt op 7 of 8 augustus plaats, een week later volgt de return. Ajax eindigde vorig seizoen op een tweede plek in de Eredivisie terwijl Sturm Graz in Oostenrijk enkel Red Bull Salzburg moest laten voorgaan.

Bij winst moeten de Rouches nog een laatste voorronde afwerken om in de poules van het kampioenenbal te geraken. Bij verlies is Standard geplaatst voor de groepsfase van de Europa League - waar het Anderlecht zou vervoegen.

⚽ Standard de Liège 🆚 @AFCAjax 🇳🇱 / @SKSturm 🇦🇹 (3rd Qualifying Round) #UCLdraw #RSCL pic.twitter.com/N06ZL04hdA Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Gent en Genk straks in de trommel

Om 14u is het de beurt aan AA Gent en Racing Genk voor de derde voorronde van de Europa League. De potentiële tegenstanders van de Buffalo's zijn het Poolse Jagiellonia Białystok, het Portugese Rio Ave, het Oostenrijkse LASK, het Noorse Lillestrøm, Het Wit-Russische Dinamo Brest, het Griekse Atromitos, het Deense Brøndby, het Roemeense Craiova, het Hongaarse Budapest Honvéd en het Luxemburgse Progrès Niederkorn.

Racing Genk kan dan weer uitkomen tegen het Oekraïense Zorya Luhansk, het Israëlische Hapoel Haifa, Het IJslandse FH Hafnarfjördur, het Roemeense Viitorul, het Nederlandse Vitesse, het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk, het Poolse Lech Poznań, het Deense Nordsjælland of het Zweede AIK. Eerst moeten de Limburgers in hun tweede voorronde wel voorbij het Luxemburgse Fola Esch, te beginnen met de heenmatch van donderdag in de Luminus Arena.

Kampioen Club Brugge is rechtstreeks geplaatst voor het kampioenenbal, terwijl Anderlecht zeker is van een plek in de groepsfase van de Europa League. Pas eind augustus kennen zij hun tegenstanders.

Alle duels in de derde voorronde van de Champions League:

#UCL 3rd qualifying round draw ✔️



Benfica v Fenerbahçe 🤩 pic.twitter.com/qheMyIQYWK UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link