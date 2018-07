Standard treft Ajax of Sturm Graz in derde CL-voorronde, Genk en Gent mogelijk naar Polen voor Europa League GVS

23 juli 2018

14u10 6 Champions League & Europa League Standard neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Nederlandse Ajax Amsterdam of het Oostenrijkse Sturm Graz. AA Gent moet in de derde voorronde van de Europa League tegen het Poolse Jagiellonia Białystok of het Portugese Rio Ave. Ook Racing Genk moet bij een eventuele kwalificatie misschien naar Polen, al is een tripje naar Wit-Rusland ook een mogelijkheid.

Standard neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Nederlandse Ajax of het Oostenrijkse Sturm Graz. Dat is het resultaat van de uitgevoerde loting op het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon. De heenmatch vindt op 7 of 8 augustus plaats, een week later volgt de return. Ajax eindigde vorig seizoen op een tweede plek in de Eredivisie terwijl Sturm Graz in Oostenrijk enkel Red Bull Salzburg voor zich moest dulden.

Bij winst moeten de Rouches nog een laatste voorronde afwerken om in de poules van het kampioenenbal te geraken. Bij verlies is Standard geplaatst voor de groepsfase van de Europa League - waar het Anderlecht zou vervoegen. De Luikenaars stelden na de loting ook meteen hun Europees tenue voor.

Flashback naar 2016

Een eventuele confrontatie met de Amsterdammers doet ons meteen terugdenken aan de dubbele ontmoeting van 2016. Standard en Ajax zaten in dezelfde poule in de groepsfase van de Europa League, tweemaal liep het helemaal uit de hand. In de Johan Cruijff ArenA - toen nog Amsterdam ArenA - gooiden fans van de Rouches Bengaals vuur naar de familietribune van Ajax. Standard kreeg van de UEFA een boete van 100.000 euro en verloor uiteindelijk met het kleinste verschil.



Drie maanden later was het opnieuw hommeles. Dit keer gooiden de supporters van Ajax vuurwerk op en zelfs in de tribune van Sclessin. Na het oponthoud in een bijzonder bitsige partij bleef Standard na een prangend slot steken op een 1-1-draw, waardoor het Europees avontuur ten einde was.

Gent en Genk mogelijk naar Polen

In de derde voorronde van de Europa League neemt Gent het op tegen het Poolse Jagiellonia Białystok of het het Portugese Rio Ave. Hoewel Racing Genk in de tweede voorronde eerste de maat moet nemen van het Luxemburgse Fola Esch, kennen ook de Limburgers al hun eventuele volgende opponent. Slagen zij erin zich te kwalificeren voor de derde kwalificatieronde, is Shakhtyor Soligorsk uit Wit-Rusland of Lech Poznań uit Polen de volgende horde. De heenmatchen zijn op 9 augustus, de terugwedstrijden een week later op 16 augustus. Genk en Gent hebben geen vangnet, bij verlies zit hun Europese belevenis er dus op.

Kampioen Club Brugge is rechtstreeks geplaatst voor het kampioenenbal, terwijl Anderlecht zeker is van een plek in de groepsfase van de Europa League. Pas eind augustus kennen zij hun tegenstanders.

Alle duels in de derde voorronde van de Champions League:

