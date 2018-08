Standard kent twee potentiële CL-tegenstrevers al als het Ajax op de knieën krijgt, ook Gent en Genk gaan straks in de trommel VDVJ en GVS

06 augustus 2018

10u46 0 Champions League & Europa League Rond de middag wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de laatste voorrondes van de Champions League en Europa League. Eerst moeten Standard, Gent en Genk wel nog de maat nemen van respectievelijk Ajax, Jagiellonia Białystok en Lech Poznan.

Eigenlijk kent Standard voor de vierde voorronde van de Champions League al hun mogelijke tegenstanders mocht het zich plaatsen tegen Ajax. Dan wacht namelijk de winnaar van het duel tussen Dynamo Kiev en Slavia Praag. Een gevolg van de UEFA-regel dat ploegen uit Rusland (Spartak Moskou is het enige andere niet-reekshoofd) en Oekraïne niet tegen elkaar kunnen uitkomen.

Gent en Genk

Voor AA Gent en Racing Genk zijn er in de Europa League meer mogelijkheden. Nemen de Buffalo's in de derde voorronde de scalp van het Poolse Jagiellonia Białystok wordt AA Gent reekshoofd en ontloopt het enkele toppers. De mogelijke tegenstanders zijn dan de winnaars van de duels Sarpsborg (NOR) - HNK Rijeka (KRO), Nordsjælland (DEN) - Partizan (SER), Mariupol (OEK) - Bordeaux (FRA) en Sigma Olomouc (TSJ) - Kairat Almaty (KAZ).

Krijgt Racing Genk het Poolse Lech Poznan op de knieën, nemen ze het in de vierde voorronde op tegen een van de triomfators van volgende duels: RB Leipzig (DUI) - U Craiova (ROE), Spartak Subotica (SRB) - Bröndby (DEN), Hibernian (SCO) - Molde (NOR), Sturm Graz (OOS) - AEK Larnaca (CYP) en Istanbul Basaksehir (TUR) - Burnley (ENG).

Club Brugge is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van het kampioenenbal terwijl Anderlecht al zeker is van de Europa League.

Op deze pagina ontdekt u vanaf 12u meteen de uitslag van de loting!