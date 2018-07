Standard kent straks opponent in derde voorronde Champions League, ook Gent en Genk gaan in de trommel GVS

23 juli 2018

11u24 0 Champions League & Europa League Om 12u gaat Standard in de trommel voor de derde kwalificatieronde van de Champions League. De Rouches krijgen als niet-reekshoofd wellicht een pittige tegenstander voorgeschoteld. Twee uur later zijn AA Gent en Racing Genk aan de beurt voor de derde voorronde van de Europa League.

Benfica, Dynamo Kiev en de winnaars van de duels Ajax - Sturm Graz en FC Basel - PAOK zijn de vier mogelijke tegenstrevers van de Rouches. De heenmatch vindt op 7 of 8 augustus plaats, een week later volgt de return.

Om 14u is het de beurt aan AA Gent en Racing Genk voor de derde voorronde van de Europa League. De potentiële tegenstanders van de Buffalo's zijn Jagiellonia Białystok (POL), Rio Ave (POR), LASK (OOS), Lillestrøm (NOO), Dinamo Brest (WRu), Atromitos (GRI), Brøndby (DEN), Craiova (ROE), Budapest Honvéd (HON) en Progrès Niederkorn (LUX).

Racing Genk kan dan weer uitkomen tegen Zorya Luhansk (UKR), Hapoel Haifa (ISR), FH Hafnarfjördur (IJS), Viitorul (ROE), Vitesse (NED), Shakhtyor Soligorsk (WRu), Lech Poznań (POL), Nordsjælland (DEN) of AIK (ZWE). Eerst moeten de Limburgers in hun tweede voorronde wel voorbij het Luxemburgse Fola Esch, te beginnen met de heenmatch van donderdag in de Luminus Arena.

ℹ️ #UCL 3rd qualifying round draw

⏰ 12.00 CET

6⃣ new teams



🇵🇹 Benfica

🇺🇦 Dynamo Kyiv

🇹🇷 Fenerbahçe

🇷🇺 Spartak Moskva

🇧🇪 Standard Liège

🇨🇿 Slavia Praha UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link