Standard in laatste CL-voorronde tegen Olayinka of Oekraïense vicekampioen als het Ajax klopt, Gent en Genk straks in EL-trommel VDVJ en GVS

06 augustus 2018

12u05 0 Champions League & Europa League Neemt Standard de maat van Ajax in de derde voorronde van de Champions League, is de laatste horde het Oekraïense Dynamo Kiev of het Tsjechische Slavia Praag. Straks gaan Gent en Genk nog in de trommel voor de vierde voorronde van de Europa League.

Eigenlijk kende Standard voor de play-offronde van de Champions League al de mogelijke tegenstanders mocht het zich plaatsen tegen Ajax. Een gevolg van de UEFA-regel dat ploegen uit Rusland (Spartak Moskou is het enige andere niet-reekshoofd) en Oekraïne niet tegen elkaar kunnen uitkomen.

Worden de Amsterdammers in het dubbele duel dat morgen en dinsdag 14 augustus op het programma staat huiswaarts gestuurd, speelt het in een strijd om zich te plaatsen voor de groepsfase tegen de winnaar van het duel tussen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Tsjechische Slavia Praag. Als de Rouches verliezen, worden ze opgevist in de poules van de Europa League. De heenwedstrijd staat op 21/22 augustus gepland, de return volgt een week later.

Dynamo Kiev eindigde vorig seizoen tweede in de eigen competitie na het ongenaakbare Shakhtar Donetsk. Slavia Praag is de vicekampioen van Tsjechië, FC Viktoria Pilsen toonde zich vorig seizoen sterker. Bij Slavia speelt sinds deze zomer ex-Buffalo Peter Olayinka.

CONFIRMED: #UCL play-off draw ✅



Who will qualify? 🤔 pic.twitter.com/XrSC3ySqla UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Gent en Genk

Voor AA Gent en Racing Genk - die straks in de trommel gaan - zijn er in de Europa League meer mogelijkheden qua potentiële tegenstrevers. Nemen de Buffalo's in de derde voorronde de scalp van het Poolse Jagiellonia Białystok wordt AA Gent reekshoofd en ontloopt het enkele toppers. De mogelijke tegenstanders zijn dan de winnaars van de duels Sarpsborg (NOR) - HNK Rijeka (KRO), Nordsjælland (DEN) - Partizan (SER), Mariupol (OEK) - Bordeaux (FRA) en Sigma Olomouc (TSJ) - Kairat Almaty (KAZ).

Krijgt Racing Genk het Poolse Lech Poznan op de knieën, nemen ze het in de vierde voorronde op tegen een van de triomfators van de volgende duels: RB Leipzig (DUI) - U Craiova (ROE), Spartak Subotica (SRB) - Bröndby (DEN), Hibernian (SCO) - Molde (NOR), Sturm Graz (OOS) - AEK Larnaca (CYP) en Istanbul Basaksehir (TUR) - Burnley (ENG).

Club Brugge is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van het kampioenenbal terwijl Anderlecht al zeker is van de Europa League.