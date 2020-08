Spaanse sportkranten zagen bleke Hazard tegen City, die na de wedstrijd toch weer een ijszak nodig had: “Nooit de speler die Real kocht van Chelsea” Redactie

08 augustus 2020

07u22 1 Champions League Real Madrid heeft niet voor de ommekeer kunnen zorgen in het Etihad Stadium. Net als in de heenwedstrijd enkele maanden geleden was Manchester City te sterk. Ook Eden Hazard - die nog steeds niet fit lijkt - kon geen vuist maken tegen De Bruyne en co. Dat zagen ook de Spaanse sportkranten. “Zijn wedstrijd en bij uitbreiding z’n hele seizoen was teleurstellend.”

AS: “Leek niet klaar om te spelen”

AS zag Hazard een anonieme wedstrijd spelen in Manchester. “Eén combinatie met Benzema en een schot waar Ederson zich voor moest strekken. In de tweede helft duurde het tot minuut 65 alvorens hij een bal raakte. Leek niet klaar om te spelen, maar waarom Hazard niet gebruiken in de wedstrijd waar de Champions League van afhangt, moet Zidane gedacht hebben.”

Marca: “Weer niet z’n avond”

Marca noemde Hazard “de gok... en de ontgoocheling”. “Het was z’n avond niet. Zidane gokte ook nu op Hazard, maar dit was niet zijn seizoen. Vinicius leek meer dan Hazard klaar voor deze wedstrijd, maar speelde geen minuut.” De krant zag ook dat Hazard na de wedstrijd terug een ijszak op de rechterenkel moest leggen.

Mundo Deportivo: “Nooit de speler die Real kocht van Chelsea”

Bij Mundo Deportivo een gelijkaardig geluid: “Hazard mocht starten, maar was nooit de speler die Real kocht van Chelsea. Zijn wedstrijd, en bij uitbreiding z’n hele seizoen, was teleurstellend.”

Derksen: “Hazard voegde niks toe”

Ook bij onze noorderburen viel de matige prestatie van Hazard op. Johan Derksen, Nederlands voebalanalist die recent nog werd verweten van racisme in zijn programma ‘Veronica Inside’, had bij SBS6 geen medelijden met onze landgenoot. “Het ergste vond ik eigenlijk Hazard. De grote wedstrijden worden toch beslist door de grote jongens. Hazard heeft altijd babbels voor tien. Hij vindt zichzelf een ge-wel-di-ge vedette, maar we hebben hem vanavond helemaal niet gezien. Eigenlijk het hele seizoen niet. Hij mocht erg lang blijven staan, want die had ik meteen voor de rust er al uit gegooid. Hij voegde niets toe.”

