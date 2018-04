Sonck na dramatisch slot in Bernabeu: "Was ik Buffon geweest, dan had ik de ref echt een mep verkocht" Redactie

11 april 2018

23u16

Bron: Proximus 11 0 Champions League & Europa League De toegevoegde tijd in Madrid was te gek voor woorden. Real Madrid en Juventus leken op weg naar verlengingen, tot Benatia in de slotminuut Lucas Vazquez tegen de grond werkte. Juve protesteerde fel tegen de penalty, met Gianluigi Buffon op kop. De 40-jarige doelman gaf ref Michael Oliver een por in de rug en mocht meteen gaan douchen. Een afscheid in mineur? Proximus 11-analist Wesley Sonck kon de actie van de doelman wel begrijpen.

"Als ik Buffon was, dan had ik de ref echt een mep verkocht", begon Sonck zijn uitleg fors. "Ik zou hem echt geslaan hebben. Als je op zo'n moment rood geeft, dan voel he het momentum volgens mij echt niet aan. Pas op, ik keur geweld natuurlijk af. Maar in de situatie van Buffon zou ik het wel begrepen hebben, het was toch waarschijnlijk zijn laatste Champions League-match ooit."

"Ik vond het schitterend hoe hij op zijn 40ste nog vol passie de match beleefd heeft. Wat een toewijding. En hij keepte bovendien fantastisch, zijn redding op de afgeweken trap van Isco was heel straf. Maar ik denk wel dat Buffon ondertussen spijt heeft van zijn duwtje aan Oliver. Hij stapte heel bedeesd het veld af. Waarschijnlijk baalde hij als een stekker omdat hij zichzelf de kans had ontnomen om de strafschop van Ronaldo te pakken."