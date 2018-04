Ronaldo niet onberoerd na wereldgoal: "Het applaus van de Juventus-fans zal ik nooit vergeten" TLB/DMM

04 april 2018

09u34 90 Champions League & Europa League Cristiano Ronaldo was gisteren in Turijn even van een andere planeet. Maar dat gold ook voor de supporters van Juventus, vond de ster van Real Madrid. Na zijn hemelse omhaal kreeg hij een staande ovatie van 40.849 fans. Het maakte Ronaldo sprakeloos. "Dit is me nog nooit overkomen.'"

Ronaldo kwam gisteren loftuitingen tekort om de supporters van Juventus te prijzen na de eerste kwartfinale van de Champions League Allianz Arena (0-3). ,,"Ik maakte een waanzinnig doelpunt", zei hij op de website van de UEFA. "Nog nooit scoorde ik uit een chilena, een omhaal. Dit blijft me altijd bij, maar wat ik vooral nooit zal vergeten is het applaus van alle fans van Juventus. Het was een ongelooflijk moment. Dit was me tijdens mijn carrière nog nooit overkomen. Grazie!"

"Het was fantastisch. Drie treffers in Turijn, met uitstekend spel. Ik ben dik en dik tevreden. De Champions League is onze competitie geworden.'' Zeker van de halve finale waande Ronaldo zich wel nog niet. "Dit is een goed resultaat, maar we moeten in de return echt nog op onze tellen passen.''

