Ronaldo eist hoofdrol op in fan-tas-tisch schouwspel: Portugees doorprikt Juve-hoop op mirakel met strafschopgoal in slotseconden (1-3)

11 april 2018

22u23

De Champions League heeft de zotste 24 uren in zijn geschiedenis beleefd. Na de 'Romantada' in het Stadio Olimpico tegen Barcelona (3-0), ging nu ook die andere Spaanse grootmacht Real Madrid aan het wankelen. Na 61 minuten stonden er in het Bernabeu onwaarschijnlijke 0-3-cijfers op het bord. Maar een nog grotere Italiaanse stunt bleef uit: in de laatste minuut van blessuretijd zorgde Ronaldo op penalty voor de verlossing.

"En wat als het na vijf minuten 0-1 staat...?", vroeg Max Allegri zich af. Het leek de peptalk van een seniele Italiaanse coach, maar kijk: niet na vijf minuten, maar na 76 seconden had Juve een eerste in het mandje liggen. Casemiro verloor domweg het duel met Douglas Costa, waarna Khedira de perfecte voorzet op het hoofd van Mandzukic afleverde. De sfeer in het Bernabeu meteen elektrisch geladen. De defensie van Real, met de jonge Vallejo in de plaats van de geschorste Ramos, wankelde en Mandzukic was snel dicht bij 0-2. Maar geleidelijk kwam Real beter in de match.

Bale, die de voorkeur had gekregen op Benzema, dreigde en Isco zag een goal nipt afgekeurd. Wanneer hij wel -onterecht- aan de buitenspelval ontsnapte, stond daar Buffon. Ach, zo'n vaart zal het wel niet lopen zeker? Tot minuut 37 en een voorzet van de dan al ingevallen Lichtsteiner. Mandzukic, weer die mysterieuze Kroaat, veerde hoger op dan Carvajal en klopte Keylor in de korte hoek. De vertwijfeling sloeg toe in Madrid, de angst stond plots op de 'koninklijke' gezichten te lezen.

Delirium voor Real na 92 onwaarschijnlijke minuten

Zidane reageerde met de inbreng van Asensio en Lucas ten nadele van Bale en Casemiro, maar ook dat bracht weinig zoden aan de dijk. Zoals alleen Italiaanse ploegen dat lijken te kunnen en Juventus in het bijzonder -vraag dat maar eens aan Tottenham in de achtste finale- bleef de Oude Dame met hangen en wurgen in de match. Alsof ze het geluk ook leken af te dwingen en Real in de fout lokten. Zo ging Keylor plots aan het flateren op een voorzet van Douglas Costa. Matuidi werkte binnen: 0-3. De uitbarsting van vreugde van Buffon, was zijn grootste inspanning tot dan. De haast perfecte 'Italian job' in Madrid kwam nu wel héél dichtbij.

Verlengingen leken in de maak in een zenuwslopende slotfase, tot de Engelse ref Oliver in haast de slotseconde naar de stip wees. Na afleggen met het hoofd van Cristiano liep Benatia Lucas in de rug aan. Heel Juve ziedend, Buffon in het bijzonder: hij kreeg prompt rood voor de neus. Neen, ook dit jaar wint 'Gigi' de beker met de Grote Oren niet. Want Ronaldo, die laat zo'n kansen niet onbenut. Hoog in de rechterbovenhoek jaste hij binnen, voorbij de net ingevallen Wojciech Szczesny. Om het labiele Real dan toch nog het delirium te bezorgen na 92 onwaarschijnlijke minuten.