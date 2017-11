Rampscenario voor Monegasken: Tielemans en Monaco nu al uitgeschakeld in Europa Mike De Beck

22u37 1 AFP Champions League & Europa League Vorig jaar nog met een plek in de halve finale de revelatie op het kampioenenbal, maar dit seizoen is het tristesse troef in de Champions League voor de Monegasken. Het Duitse RB Leipzig stond na tien minuten al 0-2 voor in het Prinsendom en schakelde de Fransen nu al uit in Europa. Zelfs een troostprijs met een plek in de Europa League is hen na de 1-4-nederlaag niet gegund. Eerder op de avond plaatste Besiktas zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de knock-outfase van de Champions League.

Monaco was bereid om er nog een keer vol voor te gaan en in extremis nog een derde of zelfs tweede plek uit de brand te slepen, maar het kende een dramatisch wedstrijdbegin. Na zes minuten devieerde Jemerson al een voorzet vanop de rechterflank in eigen doel. Drie minuten later ging de Braziliaan opnieuw in de fout. Dit keer leverde de centrale verdediger de bal zomaar in bij Kampl. Die legde het leer tot bij Werner die de nieuwe fout afstrafte: 0-2 na negen minuten. Het rampscenario voltrok zich in het Stade Louis II.

Tot overmaat van ramp haalde Radamel Falcao op het halfuur Timo Werner in de eigen zestien neer. De Duitse sluipschutter bedankte en trapte de elfmeter voorbij Subasic. Zijn derde al in de Champions League. ‘Dat kan ik beter’, moet Falcao gedacht hebben. De Colombiaan gaf zijn team nog een sprankeltje hoop door een vrije trap in doel te knikken. Al zijn zevende in deze groepsfase. In de geschiedenis deed enkel Fernando Morientes (met negen stuks) beter. Maar Tielemans en Monaco moesten de kelk tot op de bodem ledigen. Net voor rust draaide Keïta zich bijzonder knap vrij om er meteen 1-4 van te maken.

AP

Na de pauze werd Leipzig niet meer in verlegenheid gebracht. De Duitsers speelden de wedstrijd soeverein uit en Timo Werner werd dan ook tijdig naar de kant gehaald. De sluipschutter kreeg rust van zijn coach. De benen van de Monegasken leken afgesneden waardoor het afstevende op de Europese uitschakeling. Met slechts twee punten in vijf wedstrijden bracht Monaco in deze Champions League gewoon te weinig. De Fransen worden zonder pardon de deur gewezen. Via een achterpoortje verdwenen op het Europese toneel. Leipzig mag met zeven punten wel nog dromen van een Europees vervolg.

Besiktas plaatst zich voor het eerst voor knock-outfase in de CL

Besiktas had zich eerder deze avond in groep G als eerste geplaatst voor de volgende ronde in de Champions League. Het had genoeg aan een 1-1-gelijkspel tegen FC Porto om de kwalificatie veilig te stellen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de club dat het zich plaatst voor de knock-outfase.

Het Vodafone Park is in Europa lange tijd een oninneembare vesting. In de Europese competities was de Turkse club elf thuiswedstrijden op rij ongeslagen en vanavond deden ze daar nummer twaalf bij. De laatste nederlaag dateert al van het seizoen 2014/2015. Toen kwam Club Brugge met 3-1 winnen op de Turkse grasmat. Die onverslagenheid valt ergens wel te begrijpen, want vanaf de eerste minuut schreeuwen zo'n 40.000 Turken hun kelen schor.

Photo News

Dat was ook tegen FC Porto niet anders. De Portugese club werd in balbezit telkens getrakteerd op een striemend fluitconcert. Het weerhield FC Porto er niet van om op 0-1 te komen. Na een knappe ingestudeerde vrije trap knalde Felipe de bal tegen de netten. Coach Sérgio Conceição zag het graag gebeuren. Besiktas knokte zich terug in de wedstrijd na een knappe actie van Tosun die de bal panklaar legde voor Talisca. De Braziliaan kon niet meer missen: 1-1.

Ook in de tweede helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. De Nederlander Ryan Babel was nog het dichtst bij de winnende treffer, maar zijn schicht spatte uit elkaar op de dwarsligger. Met elf punten in vijf wedstrijden is Besiktas nu al zeker van de volgende ronde in de Champions League.

EPA