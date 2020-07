PSG kan op gunstige loting rekenen voor eindfase Champions League, Lukaku kan United pas in finale Europa League terugzien DMM

10 juli 2020

12u34 8 Champions League Duidelijkheid over de eindfase van de Champions League: in de kwartfinales staan Atalanta-PSG en Leipzig-Atlético op het programma. In de andere kwartfinales komt de winnaar van Real Madrid-Manchester City uit tegen de winnaar van Lyon-Juventus. De laatste kwartfinale tussen de winnaar van Napoli-Barcelona en de winnaar Chelsea-Bayern wordt met zekerheid een topper van formaat. Verder bracht de loting in Nyon ook uitsluitsel over de halve finales en de finale. Opvallend daarbij: het gunstige parcours voor PSG.



De Champions League werd in maart stopgezet omwille van de coronacrisis. Volgende maand staat een onuitgegeven eindronde, ofwel Final 8, in Lissabon op het programma. Ondanks een hernieuwde lockdown in Lissabon heeft de UEFA voorlopig geen plan B voor de finale fase van de Champions League in de Portugese hoofdstad, indien de pandemie er nog aan kracht zou winnen.

Alle Europese confrontaties zullen vanaf de kwartfinales in één duel worden afgewerkt, terwijl de UEFA gisteren al besliste dat de nog resterende terugwedstrijden van de achtste finales zowel in de Champions League als in de Europa League worden gespeeld in de stadions van de respectievelijke thuisploegen.

Kevin De Bruyne en Manchester City ontvangen zo bijvoorbeeld Thibaut Courtois, Eden Hazard en Real Madrid in het eigen Etihad Stadium. Kunnen de wedstrijden niet in eigen huis doorgaan, dan zoekt de Europese voetbalbond een oplossing. De UEFA besliste gisteravond dat er “tot nader order” geen toeschouwers zullen worden toegelaten.

Deze middag werd in Nyon geloot voor het verdere verloop van het kampioenenbal. Daarbij zijn met Atalanta-PSG en Leipzig-Atlético Madrid al twee kwartfinales waarover duidelijkheid bestaat. Bij de laatste vier treffen de winnaars van beide duels elkaar. Voor Leipzig, Atlético, PSG en Atalanta is de weg naar de finale duidelijk. Voor de andere tabelhelft is het afwachten wat de resulaten begin augustus zijn.

In de Europa League (zie verder onderaan) meer als-en en maar-en, de terugmatchen van de zestiende finales moeten er nog afgewerkt worden. En dus is het nog koffiedik kijken welke teams precies tegen elkaar uitkomen. Wel staat vast dat het Inter van Romelu Lukaku mits winst tegen Getafe de winnaar van het duel tussen Leverkusen en Ragers in de ogen kijkt. De eindfase van de Europa League gaat door in Duitsland.

Duels kwartfinales Champions League (12-15 augustus in Estadio da Luz en Estadio Alvalade in Lissabon)

1. Manchester City/Real Madrid (heen: 1-2) - Juventus/Lyon (heen: 1-0)

2. RB Leipzig - Atlético Madrid

3. Barcelona/Napoli (heen: 1-1) - Bayern/Chelsea (heen: 0-3)

4. Atalanta - PSG

Duels halve finales Champions League (18-19 augustus in Estadio da Luz en Estadio Alvalade in Lissabon)

A. Winnaar match 1 tegen winnaar match 3

B. Winnaar match 2 (RB Leipzig - Atlético) tegen winnaar match 4 (Atalanta-PSG)

Finale (23 augustus in Estadio da Luz in Lissabon)

Winnaar match B tegen winnaar match A

Loting kwartfinales Europa League (10-11 augustus inDuisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen)

1. Shaktar Donetsk/Wolfsburg - Basel/Eintracht Frankfurt

2. Manchester United/LASK - Kopenhagen/Basaksehier

3. Getafe/Inter - Leverkusen/Rangers

4. Wolverhampton/Olympiacos - Roma/Sevilla

Loting halve finales Europa League (16-17 augustus in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen)

A. Winnaar match 4 - winnaar match 2

B. Winnaar match 3 - winnaar match 1

Loting finale Europa League (21 augustus in Keulen)

Winnaar match A - winnaar match B

