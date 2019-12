Philippe Clement enthousiast over loting Man United: “Een fantastische uitdaging, we gaan ons zeker smijten” KDW/MXG

16 december 2019

14u02 2 Club Brugge Na Real en PSG heeft Club opnieuw een grote naam geloot in de Europa League. Onze landskampioen neemt het in een dubbele confrontatie op tegen Manchester United. “We zullen gegarandeerd weer voor een vol huis spelen. Het is een nieuwe uitdaging voor de jongens, en ik kijk er heel erg naar uit”, zegt Clement.

De trainer van Club beseft dat Man U een hoofddoel heeft gemaakt van de Europa League. “Die Europa League is voor hen heel belangrijk, dus ze zullen zich niet sparen in de wedstrijden tegen ons. Maar wij spelen ons eigen voetbal, we weten wat de omstandigheden zijn en zullen ons volledig smijten.” Clement durft te dromen, maar is tegelijk realistisch: “Ik ben niet de man om vooraf te feesten, ik ben vooral de man van achteraf te genieten.”

