OVERZICHT Europa League: Castagne en Atalanta trakteren Everton op rammel - J. Lukaku speelt gelijk tegen Vitesse

Europa League: Castagne en Atalanta trakteren Everton op rammel - J. Lukaku speelt gelijk tegen Vitesse

Castagne (l) speelde de hele wedstrijd bij Atalanta Champions League & Europa League Everton blijft in de hoek waar de klappen vallen. De Toffees leden op de vijfde speeldag in de Europa League-groepsfase voor eigen publiek een pijnlijke 1-5-nederlaag tegen het Italiaanse Atalanta.

Timothy Castagne mocht bij Atalanta de rechterflank op- en afhollen en voelde zich in zijn sas in die rol. Na tien minuten kreeg de 21-jarige Castagne te veel ruimte. Met een knappe schijnbeweging zette hij Keane in de wind, waarna hij Cristante (13.) op zijn wenken bediende. De eenmalige Italiaanse international nam het Belgische geschenk in dank aan: 0-1. Everton dreigde één keer in de eerste helft. Tom Davies verschalkte Atalanta-doelman Berisha, maar verdediger Toloi keerde het schot met het hoofd van de lijn. Atalanta kreeg meteen na de pauze een strafschop na een overtreding van Ashley Williams op Cristante. Everton-doelman Robles stopte de elfmeter van Alejandro Gomez. Voorbij het uur werd Cristante (64.) bij een hoekschop weinig in de weg gelegd en kon hij met het achterhoofd zijn tweede van de avond tegen de netten koppen. Op aangeven van Rode Duivel Kevin Mirallas, die 77 minuten meespeelde bij Everton, zette Sandro Ramirez de Toffees ook op het scorebord. In de slotfase moest de thuisploeg de kelk tot op de bodem ledigen. Invallers Robin Gosens (86.) en Andreas Cornelius (88. en 90.+4) legden de 1-5 eindstand vast.

Nog in groep E won Olympique Lyon op een drafje van het Cypriotische Apollon met 4-0. Atalanta en Lyon delen met 13 punten de leidersplaats en maken op de slotspeeldag in Bergamo onderling uit wie groepswinnaar wordt. Apollon en Everton waren al uitgeschakeld.

Lazio raakt in eigen huis niet voorbij Vitesse, maar is wel groepswinnaar

Lazio Roma is op de vijfde speeldag van de groepsfase in de Europa League in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel tegen Vitesse.

Lazio was bij een puntendeling tegen de Nederlanders uit Arnhem zeker van groepswinst in groep K. Vitesse had een zege in het Olympisch Stadion nodig om nog een waterkans op de volgende ronde te behouden. Na de uitschakeling van Vitesse heeft Nederland voor het eerst in bijna twintig jaar na de winter geen enkele vertegenwoordiger meer in de Europese competities. Het gebeurde voor het laatst in het seizoen 1998-1999 dat alle Nederlandse clubs al voor de winterstop klaar waren in Europa.

Tegen Lazio opende Vitesse al snel de score. Bryan Linssen (13.) knalde een vrije trap via de onderkant van de lat tegen de netten. Op slag van rust scoorde Luis Alberto met een staalharde volley de gelijkmaker. Rode Duivel Jordan Lukaku maakte bij de Romeinen de partij vol. In de andere wedstrijd in groep K verloor Zulte Waregem met 3-1 in Nice, dat zich samen met Lazio plaatst voor de zestiende finales.

Real Sociedad en Januzaj stoten door na winst op Rosenborg

In groep L heeft het Spaanse Real Sociedad zich na een 0-1-zege op het veld van het Noorse Rosenborg verzekerd van de knock-outfase. Adnan Januzaj, die niet in actie kwam, overwintert dus Europees. Ook het Russische Zenit stoot door. Op de slotspeeldag strijden Zenit en Sociedad in Spanje voor de groepswinst. Rosenborg en het Macedonische Vardar, dat met 2-1 onderuit ging in Sint-Petersburg, zijn uitgeschakeld.

Villareal verzekerde zich in poule A van groepswinst door te gaan winnen in Astana. De Kazachen klommen via de Belgische Congolees Junior Kabananga (22.) op voorsprong, maar verloren uiteindelijk met 2-3. Astana bezet voorlopig de tweede plaats, maar kan nog voorbijgestoken worden door Slavia Praag. De Tsjechen moeten dan wel gaan winnen op het veld van Maccabi Tel Aviv, dat al uitgeteld is voor de knock-outfase. Op de slotspeeldag kijken Slavia Praag en Astana elkaar in de ogen.

De Belgische Bosniër Deni Milosevic leek met het Turkse Konyaspor op weg naar de zege, nadat Skubic (82.) tegen Marseille de score had geopend vanaf de stip. De Franse bezoekers maakten de partij vol met tien veldspelers, maar kwamen na een ongelukkige owngoal van Moke wel nog op gelijke hoogte. In groep I is Salzburg daardoor zeker van groepswinst. De Oostenrijkers klopten Guimaraes met 3-0. Marseille (7 ptn), Konyaspor (5 ptn) en Guimaraes (4 ptn) komen nog in aanmerking voor de tweede stek.

FC Köln doet nog mee na zege op Arsenal

FC Köln heeft tegen Arsenal de laatste kans op overwinteren in de Europa League gegrepen. De nummer laatst van de Duitse competitie versloeg in eigen huis Arsenal met 1-0 door een strafschop van Sehrou Guirassy.

De club uit Londen was met tien punten al zeker van de volgende ronde. FC Köln heeft nu zes punten, evenveel als Rode Ster Belgrado. De Serviërs, met Mitchell Donald, kwamen niet verder dan 0-0 bij BATE Borisov. De Wit-Russen hebben vijf punten.

Uitslagen 19u

Groep A

Astana (Kaz) - Villarreal (Spa) 2-3

Doelpunten:

Astana: Kabananga (22.), Twumasi (88.)

Villarreal: Raba (39.), Bakambu (65. en 83.)

Groep F

Lokomotiv Moskou (Rus) - FC Kopenhagen (Den) 2-1

Doelpunten:

Lokomotiv: Farfan (17. en 51.)

FC Kopenhagen: Verbic (31.)

Groep G

Viktoria Plzen (Tsj) - Steaua Boekarest (Roe) 2-0

Doelpunten:

Plzen: Petrzela (49.), Kopic (76.)

Lugano (Zwi) - Hapoel Beer-Sheva (Isr) 1-0

Doelpunten:

Kugano: Junior (50.)

Groep H

FC Keulen (Dui) - Arsenal (Eng) 1-0

Doelpunten:

FC Keulen: Guirassy (62. pen)

Bate Borisov (WRu) - Rode Ster (Ser) 0-0

Groep I

Salzburg (Oos) - Vitoria Guimaraes (Por) 3-0

Doelpunten:

Salzburg: Dabbur (26.), Ulmer (45.+1), Hwang (67.)

Konyaspor (Tur) - Olympique Marseille (Fra) 1-1

Doelpunten:

Konyaspor: Skubic (82. pen)

Marseille: Moke (90.+3)

Groep J

Athletic Bilbao (Spa) - Hertha Berlijn (Dui) 3-2

Doelpunten:

Athletic: Aduriz (35. pen, 66. pen), Williams (82.)

Hertha: Leckie (26.), Selke (36.)

Östersund (Zwe) - Zorya Luhansk (Oek) 2-0

Doelpunten:

Östersund: Grechyshkin (40. owngoal), Ghoddos (77.)

Groep K

Lazio (Ita) - Vitesse (Ned) 1-1

Doelpunten:

Lazio: Luis Alberto (42.)

Vitesse: Linssen (13.)

Nice (Fra) - Zulte Waregem (Bel) 3-1

Doelpunten:

Nice: Balotelli (5. pen, 31.), Tameze (86.)

Zulte Waregem: Hamalainen (81.)

Groep L

Rosenborg (Nor) - Real Sociedad (Spa) 0-1

Doelpunten:

Real Sociedad: Oyarzabal (90.)

Zenit (Rus) - Vardar Skopje (Mac) 2-1

Doelpunten:

Zenit: Poloz (16.), Rigoni (43.)

Vardar: Blazevski (90.+3)

