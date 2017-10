Nainggolan: "Nooit spijt gehad dat ik niet naar Chelsea ging" Kristof Terreur

In Groep C ligt alles nog min of meer open. Chelsea staat aan de leiding met 7 op 9, AS Roma volgt op twee punten. Atlético zit in het sukkelstraatje na het verrassende puntenverlies bij Qarabag: de Madrilenen hebben twee punten uit drie matchen en staan onder druk. Als Chelsea wint in Rome, zijn ze zo goed als zeker van de volgende ronde. Maar dat is zonder Radja Nainggolan gerekend: "Als wij winnen, zetten wij een grote stap naar de knock-outfase. We bekijken het match per match. Het maakt voor mij weinig uit tegen wie we nu spelen. Ik heb destijds Roma boven Chelsea gekozen en ik heb daar nooit spijt van gehad. Ik ga mijn best doen, maar ik ben nu niet meer gemotiveerd dan anders. Ik ga er altijd vol voor." Eden Hazard en Thibaut Courtois staan in de basis bij 'The Blues'. Michy Batshuayi moet het stellen met een invallersrol.

