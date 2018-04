Nainggolan en AS Roma tegen Liverpool in halve finales Champions League, Bayern neemt het in 'finale avant la lettre' op tegen Real Madrid TLB

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League & Europa League Het wordt knap lastig om de kwartfinales in de Champions League te overtreffen qua spektakel, maar aan de affiches zal het toch ook in de halve finales niet liggen. Titelverdediger Real Madrid neemt het in de strijd om een plaats in de finale op tegen Bayern München, terwijl AS Roma (Radja Nainggolan) zich voorbij Liverpool (Simon Mignolet) moet knokken. Dat bleek uit de loting die zonet plaatsvond in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de Europese Voetbalbond.

Real Madrid plaatste zich eergisteren met erg veel moeite ten koste van Juventus voor de halve finales van het kampioenenbal. Na de 0-3-overwinning van Real in Turijn leken de halve finales mijlenver weg voor Juventus. Maar de 'Oude Dame' leek verlengingen uit de brand te slepen. In een regelrechte thriller kreeg de 'Koninklijke' diep in de blessuretijd een strafschop. Ronaldo faalde niet en schoot Real naar de halve finales. In de eigen Allianz Arena kwam Bayern diezelfde avond niet meer in de problemen tegen Sevilla voor een halvefinaleticket. De Rekordmeister speelde 0-0 gelijk tegen de Spanjaarden. De Duitse landskampioen had de heenmatch met 1-2 gewonnen.

Onderlinge duels:

-Totaal aantal onderlinge matchen tussen Real en Bayern: 24

-Zeges Real: 11

-Zeges Bayern: 11

-Puntendelingen: 2

Salah tegen ex-club

Dinsdag zorgde AS Roma voor een enorme stunt tegen Barcelona. Nainggolan en co trokken in het Stadio Olimpico met 3-0 aan het langste eind en haalden zo een 4-1-nederlaag op. Liverpool pakte in de kwartfinales de scalp van Manchester City. Na de heenmatch (3-0) ging Manchester City ook in de terugwedstrijd onderuit: 1-2. Het duel tussen de Reds en de Romeinen wordt extra pikant voor Mohamed Salah, de superster van de Engelsen. De afgelopen twee jaar kwam de Egyptenaar uit voor de Romeinen.

Onderlinge duels:

-Totaal aantal onderlinge matchen tussen Roma en Liverpool: 5

-Zeges Liverpool: 2

-Zeges Roma: 1

-Puntendelingen: 1

De halve finales worden gespeeld op 24 en 25 april, de returns zijn een week later. Op 26 mei wordt in Kiev de Champions Leaguefinale gespeeld. Real Madrid won de afgelopen twee jaar de Champions League.