MULTILIVE CL: Rusten geblazen in Madrid na een zinderende eerste helft. Mandzukic scoorde twee keer voor Juve, spanning troef! (0-2)

TLB

11 april 2018

21u42

Bron: Eigen berichtgeving

0

Real Madrid RMA RMA 0 rust 2 JUV JUV Juventus RMA 9.00 5.40 1.30 JUV Wed nu