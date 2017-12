MULTILIVE CL: 'Mission impossible' voor Mertens - prachtige goals bij de vleet

16u33

Mijlpaal voor Lukaku

In de vier andere groepen kregen we gisteravond geen verrassingen. Manchester United werd groepswinnaar, terwijl Carrasco en Atlético zoals verwacht na nieuwjaar hun opwachting maken in de Europa League. Naast United zijn ook Barcelona, AS Roma, Juventus, Chelsea, Basel, Bayern München en PSG geplaatst voor de volgende ronde van het kampioenenbal. Bovendien scoorde Romelu Lukaku de 400ste Europese treffer voor 'The Red Devils'. Herlees het relaas van een avondje topvoetbal HIER nog een keer.