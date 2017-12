MULTILIVE Champions League: Mertens met de rug tegen de muur, ook Dortmund moet vol aan de bak

17u07

Groep E: Rekenwerk voor Mignolet

Ook in groep E staat er nog wat op het spel. Met Liverpool, Sevilla en Spartak Moskou zijn er immers nog drie kanshebbers voor twee plekjes. Volgt u even mee.



Liverpool is er altijd bij wanneer het gelijkspeelt thuis tegen nummer drie Spartak Moskou. Ook verliezen mag voor de ‘Reds’ van Mignolet, die waarschijnlijk weer Karius op het kampioenenbal in doel ziet staan, maar dan moet Sevilla wel verliezen bij rode lantaarn Maribor. Voor Sevilla volstaat een gelijkspel in Slovenië, bij verlies moet het rekenen op Liverpool-winst tegen Spartak.