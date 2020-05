Minder of helemaal géén Europese voorrondes voor onze Belgische clubs? ODBS

11 mei 2020

11u34

Bron: The Times 1 Europa League De UEFA denkt er ernstig over na om de kwalificatieroute voor de Champions League en de Europa League van volgend seizoen in te korten of zelfs volledig te schrappen. Dat schrijft de Engelse krant ‘The Times’. Dat kan gevolgen hebben voor onze Belgische clubs.

Het nummer twee van onze stopgezette Jupiler Pro League, zo goed als zeker AA Gent, start in de voorlaatste voorronde van het kampioenenbal, het nummer vier (Antwerp) en vijf (Standard) zitten respectievelijk in de derde en tweede voorronde van de Europa League. Afwachten of onze clubs in zo’n scenario meteen dichter bij het Europese toernooi staan, er automatisch voor gekwalificeerd zijn of -in het slechtste geval- niet aan de voorrondes mogen starten.

Zeker automatische kwalificatie lijkt erg onwaarschijnlijk. En in het geval van helemaal niet deelnemen aan de Europese voorrondes, dreigen de benadeelde clubs ongetwijfeld met schadeclaims. Het is dus nog maar de vraag, hoe UEFA dat plan gerealiseerd ziet.

De Europese voetbalbond zit in flinke tijdsnood om al die voorrondeduels afgewerkt te krijgen, in de wetenschap dat ze nog een winnaar willen van de Champions League en de Europa League dit seizoen. Die toernooien zaten pas in de achtste finales toen het voetbal stilgelegd werd. De huidige CL en EL moet in principe afgewerkt worden meteen na afloop van de binnenlandse competities, die tot 3 augustus mogen uitlopen. Voor een club als kwartfinalist PSG, dat de Ligue 1 gestopt zag, geen sinecure. Ook omdat de Franse regering het hen verbiedt tot september thuis een wedstrijd te organiseren.

De startdatum van de Champions League 2020-21 is door de UEFA al verlaat naar 20 oktober door corona.