Mignolet vlak voor afreis: “Ik kijk ernaar uit om opnieuw de match van het jaar te spelen” Redactie

25 november 2019

11u22

Bron: VTM NIEUWS

Club Brugge speelt morgen tegen Galatasaray de voorlaatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Een levensbelangrijk duel, waarin Club mits winst zich kan verzekeren van Europees voetbal na Nieuwjaar. Club staat voorlopig derde in groep A met twee punten, ‘Gala’ heeft er eentje. Simon Mignolet heeft het over “opnieuw de match van het jaar”. Eerder speelde blauw-zwart ook al cruciale duels tegen Linz en Dynamo Kiev om zich te plaatsen voor het kampioenenbal, waarin het ook al Real Madrid en twee keer PSG bekampte. “Iedereen kijkt ernaar uit, want in Turkije is er altijd een geweldige sfeer. Maar we mogen niet onder de indruk zijn. We willen doorgaan en Europees overwinteren.”

De volledige Brugse selectie vertrok vanmorgen vroeg vanop de luchthaven van Oostende. Ook manager Vincent Mannaert en voorzitter Bart Verhaeghe stapten mee het vliegtuig op.