Mertens is goed voor assist, ook Nainggolan en Hazard stoten door DMM

21 februari 2019

23u05

Bron: Belga 1 Champions League & Europa League Dries Mertens stoot met Napoli, na een 2-0 thuisoverwinning tegen Zürich, door naar de achtste finales van de Europa League. Het Celtic van Dedryck Boyata verloor voor de tweede keer op rij van Valencia en is uitgeschakeld.

In de heenmatch van de zestiende finales won Napoli, zonder Mertens, met 1-3 in Zürich. De ploeg uit Italië was dus al quasi zeker van de kwalificatie. Napoli won opnieuw, dankzij goals van de Italiaan Simone Verdi en de Algerijn Adam Ounas. Mertens, die in de basis startte en de hele partij speelde, gaf de assist voor de 2-0.



De ploeg van Dedryck Boyata stond dan weer voor een moeilijkere opgave na een 0-2 verlies in eigen huis en ging tegen Valencia opnieuw de boot in. De Duitser Jeremy Toljan pakte voor Celtic in de 37ste minuut zijn tweede gele kaart al en de Fransman Kevin Gameiro zorgde met de enige goal uit de wedstrijd voor de zege van Valencia (1-0).

Nainggolan schakelt Bolingoli uit, ook Hazard een ronde verder in Europa League

Boli Bolingoli kon met Rapid Wien het Inter van Radja Nainggolan niet afstoppen. Inter won de terugwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League met 4-0 en stoot door. Chelsea kwam ook niet meer in de problemen, het klopte Malmö met 3-0.

Bij Inter zorgden de Matìas Vecino en de Andrea Ranocchia voor een 2-0 stand na twintig minuten wedstrijd. Oude bekende Ivan Perisic en Matteo Politano maakten er na de rust nog 4-0 van.

Chelsea had Eden Hazard niet nodig, hij bleef 90 minuten op de bank. Olivier Giroud maakte na de rust de 1-0. Na een rode kaart voor Malmö in de 74ste minuut, wist Chelsea te profiteren. Het diepte de score via Ross Barkley en Callum Hudson-Odoi verder uit.

Tot slot was er ook nog de ommekeer voor Arsenal. De ploeg van coach Unaï Emery verloor vorige week op bezoek bij BATE Borisov in Wit-Rusland. In Londen stelden ‘de Gunners’ snel orde op zaken. Bij de rust stond het 2-0 voor Arsenal. In de tweede helft tekende Sokratis nog voor de 3-0.