Mertens is goed voor assist en stoot door in Europa League, Boyata uitgeschakeld DMM

21 februari 2019

21u14

Bron: Belga 1 Champions League & Europa League Dries Mertens stoot met Napoli, na een 2-0 thuisoverwinning tegen Zürich, door naar de achtste finales van de Europa League. Het Celtic van Dedryck Boyata verloor voor de tweede keer op rij van Valencia en is uitgeschakeld.

In de heenmatch van de zestiende finales won Napoli, zonder Mertens, met 1-3 in Zürich. De ploeg uit Italië was dus al quasi zeker van de kwalificatie. Napoli won opnieuw, dankzij goals van de Italiaan Simone Verdi en de Algerijn Adam Ounas. Mertens, die in de basis startte en de hele partij speelde, gaf de assist voor de 2-0.



De ploeg van Dedryck Boyata stond dan weer voor een moeilijkere opgave na een 0-2 verlies in eigen huis en ging tegen Valencia opnieuw de boot in. De Duitser Jeremy Toljan pakte voor Celtic in de 37ste minuut zijn tweede gele kaart al en de Fransman Kevin Gameiro zorgde met de enige goal uit de wedstrijd voor de zege van Valencia (1-0).