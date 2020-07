Mbappé is drie weken out na trap op enkel en mist zo kwartfinale Champions League tegen Atalanta MXG

27 juli 2020

17u19 6 Champions League Kylian Mbappé (21) zal drie weken aan de kant staan na de smerige trap die hij vrijdagavond kreeg in de Franse bekerfinale. De Franse spits werd op het halfuur neergehaald door Loic Perrin van Saint-Étienne en verliet het veld in tranen.

Point médical - @KMbappe Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

“Een verstuikte enkel met een significant letsel van het externe laterale compartiment”, klonk het verdict na onderzoeken in een ziekenhuis vlak na de wedstrijd. Geen breuk dus, maar wel een rechterenkel die stevig geraakt was. Zaterdag titelde de Franse krant L’Equipe al dat ‘de kans dat Mbappé de kwartfinale tegen Atalanta op 12 augustus zou halen miniem is’. Die vrees is nu werkelijkheid geworden. Vandaag kwam bij bijkomende onderzoeken aan het licht dat de herstelperiode drie weken zal bedragen.

Mbappé mist zo hoe dan ook de finale van de Franse Coupe de la Ligue tegen Lyon, komende vrijdag. De match tegen Atalanta in de Champions League haalt hij zonder mirakels ook niet. Of hij er dan bij een eventuele halve finale op 18 of 19 augustus wel bij is, is nog maar de vraag.

Bekijk hier nog eens de smerige fout op Mbappé



