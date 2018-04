Marseille-Salzburg en Arsenal-Atletico Madrid zijn de affiches in halve finales van de Europa League TLB

13 april 2018

12u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League & Europa League In het Zwitserse Nyon is zonet geloot voor de halve finales van de Europa League. Het Franse Olympique Marseille neemt het daarin op tegen het Oostenrijkse FC Salzburg. Arsenal treft Atletico Madrid. De halve finales worden op 26 april (heen) en 3 mei (terug) afgewerkt. Arsenal en Marseille spelen eerst thuis. De finale wordt op woensdag 16 mei gespeeld in het Franse Lyon.

Marseille plaatste zich gisteravond voor de halve finales van de Europa League na een spektakelstuk tegen RB Leipzig (5-2). Al in de tweede minuut zette Bruma Leipzig op rozen. Maar de Fransen sloegen hard terug. Bij de rust was het met 3-1 op het bord virtueel geplaatst, maar Augstin trapte de Duitsers na rust weer op koers voor de halve finale. Uiteindelijk besliste Payet met een heerlijke goals alsnog het pleit in het voordeel van Marseille. Sakai dikte diep in blessuretijd nog aan tot 5-2.

Eerdere Europese finales van Marseille:

- Europacup I (1990-1991): Rode Ster Belgrado - Olympique Marseille (0-0, 5-3 na penalty's)

- Champions League (1992-1993): Olympique Marseille - AC Milan (1-0)

- UEFA Cup (1998-1999): Parma - Olympique Marseille (3-0)

- UEFA Cup (2003-2004): Valencia - Olympique Marseille (2-0)

FC Salzburg

Salzburg knikkerde verrassend het Lazio Roma van Jordan Lukaku uit het toernooi. Ondanks een 4-2-zege in de heenmatch gaf het team van Simone Inzaghi de kwalificatie nog uit handen in de Red Bull Arena: 4-1. Lazio kwam nochtans op voorsprong, maar in de tweede helft scoorde Salzburg vier keer in 20 minuten. Jordan Lukaku mocht bij 1-1 invallen, maar kon de teloorgang van zijn team niet verhinderen.

Eerdere Europese finales van (Casino) Salzburg:

- UEFA Cup (1993-1994, heenmatch): Casino Salzburg - Inter Milaan (0-1)

-UEFA Cup (1993-1994, terugmatch): Inter Milaan - Casino Salzburg (1-0)

Arsenal

Arsenal stootte makkelijk door tegen het Russische CSKA Moskou. De Gunners wonnen de heenmatch in het Emirates Stadium overtuigend met 4-1 en gisteren volstond een 2-2-gelijkspel in Rusland. CSKA klom wel op 2-0 via Fedor Chalov en Kirill Nababkin, maar in het slotkwartier milderden Welbeck en Ramsey toch weer tot 2-2.

Eerdere Europese finales van Arsenal:

- Jaarbeursstedenbeker (1969 - 1970, heenmatch): Anderlecht-Arsenal (3-1)

-Jaarbeursstedenbeker (1969 - 1970, terugmatch): Arsenal-Anderlecht (3-0)

-Beker voor Bekerwinnaars (1979-1980): Valencia - Arsenal (0-0, 5-4 na strafschoppen)

-Beker voor Bekerwinnaars (1993-1994): Arsenal-Parma (1-0)

-Beker voor Bekerwinnars (1994-1995): Real Zaragoza-Arsenal (0-0, 2-1 na verlengingen)

-UEFA Cup (1999-2000): Galatasaray-Arsenal (0-0, 4-1 na strafschoppen)

-Champions League (2005-2006): FC Barcelona - Arsenal (2-1)

Atletico Madrid

Atlético Madrid schaarde zich donderdag bij de laatste vier ondanks een 1-0-nederlaag bij Sporting Lissabon. 'Los Rojiblancos', die in 2010 en 2012 de Europa League-trofee op zak staken, hadden de heenmatch met 2-0 gewonnen.

Eerdere Europese finales van Atletico:

-Beker voor Bekerwinnaars (1961-1962): Atletico-Fiorentina (1-1)

-Beker voor Bekerwinnaars (1961-1962): Fiorentina-Atletico (3-0)

-Beker voor Bekerwinnaars (1962-1963): Tottenham-Atletico (5-1)

-Europacup I (1973-1974): Bayern München-Atletico (1-1)

-Europacup I (1973-1974): Bayern München - Atletico (4-0)

-Beker voor Bekerwinnaars (1985-1986): Dinamo Kiev-Atletico (3-0)

-Europa League (2009-2010): Atletico-Fulham (2-1 na verlengingen)

-Champions League (2013-2014): Real Madrid-Atletico (4-1 na verlengingen)

-Champions League (2015-2016): Real Madrid-Atletico (1-1, 5-3 na strafschoppen)