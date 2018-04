Marseille neemt optie op finale, maar over controversiële eerste treffer zal nog wel tijdje worden nagekaart... TLB

26 april 2018

22u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League & Europa League Olympique Marseille mag dromen van de Europa League-finale. De Fransen wonnen in de eigen Vélodrome met 2-0 tegen het Oostenrijkse RB Salzburg, dankzij goals van Florian Thauvin en Clinton N'Jie. Maar iets zegt ons dat er vooral over de eerste Franse treffer nog wel een tijdje zal worden nagekaart.

De goal van Thauvin had immers altijd moeten worden afgekeurd. De winger stond moederziel alleen aan de tweede paal en leek de vrijschop van Payet simpel in doel te koppen. Léék, want de herhaling toont dat Thauvin scoorde via zijn hand. Als de bal zijn hand niet had geraakt, dan was het leer waarschijnlijk naast gegaan. Maar de de Schotse scheidsrechter William Collum én de spelers van Salzburg gaven geen kik. Na rust verdubbelde Clinton N'Jie de Franse bonus. De 24-jarige Kameroener werd slim aangespeeld door Payet en legde de bal rustig in de verste hoek.

Volgende week donderdag staat de terugwedstrijd in Oostenrijk op het programma.

