Marseille naar halve finales Europa League na spektakelmatch, ook Arsenal, Salzburg en Atlético bij laatste vier XC

12 april 2018

23u00 16 Red Bull Salzburg SAL SAL 4 einde 1 LAZ LAZ SS Lazio Champions League & Europa League Marseille heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Europa League na een spektakelstuk tegen Leipzig (5-2). Daarnaast liggen Jordan Lukaku en Lazio eruit tegen Salzburg (4-1). Ook Arsenal (2-2 op CSKA Moskou) en Atlético Madrid (1-0-verlies tegen Sporting) scharen zich bij de laatste vier.

Salzburg draaide Lazio een flinke loer in de kwartfinales van de Europa League. De Italianen gingen er ondanks een 4-2-zege in de heenmatch onherroepelijk uit. Lazio kwam nochtans op voorsprong, maar in de tweede helft scoorde Salzburg vier keer in 20 minuten. Jordan Lukaku mocht bij 1-1 invallen, maar kon de teloorgang van zijn team niet verhinderen.

Ook Marseille en Leipzig zorgden voor vuurwerk. Al in de tweede minuut zette Bruma Leipzig op rozen. L'OM sloeg hard terug. Bij de rust was het met 3-1 op het bord virtueel geplaatst, maar Augstin trapte de Duitsers na rust weer op koers voor de halve finale. Uiteindelijk besliste Payet met een heerlijke goals alsnog het pleit in het voordeel van Marseille. Sakai dikte diep in blessuretijd nog aan tot 5-2.

Ook Atletico Madrid en Arsenal stoten door. Vanmiddag om 12u wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de halve finales zonder Belgen. Een uurtje later kennen we ook de samenstelling van de halve finales in de Champions League waar Real Madrid, Roma, Bayern München en Liverpool de vier overblijvers zijn. (SJH)