Machine Ronaldo, snelle Kroaat en maar één competitieleider: wat u behalve het spektakel nog mág onthouden na Real-Juventus

12 april 2018

00u17

Bron: Gracenote 0 Champions League & Europa League Wie vanavond afstemde op Q2 voor de wedstrijd tussen Real Madrid en Juventus, zal zich niet verveeld hebben. Vanaf het eerste tot het allerlaatste fluitsignaal was het smullen geblazen. Dat Buffon rood kreeg en Cristiano Ronaldo alweer dé man was na zijn strafschopgoal, zal iedereen wel bijblijven. Maar er zijn nog wel een aantal zaken die u m ág onthouden na vanavond. Een overzicht:

Machine Ronaldo

*De 1-3 van Ronaldo was al zijn tiende CL-goal tegen Juventus. Daarmee is de Portugese superster meteen de eerste speler die tien of meer goals heeft gemaakt tegen eenzelfde ploeg in de CL. Tegen Bayern München staat Ronaldo's teller op negen rozen, terwijl Messi er tegen Arsenal al negen maakte.

*De strafschop van Ronaldo verdween officieel in minuut 97 tegen het net. Nooit eerder scoorde 'CR7' zo laat in de reguliere speeltijd van een officiële match voor club of land. Op 25 september 2013 scoorde hij in minuut 96 de 2-1 in de zege van Real tegen Elche.

*Ronaldo speelde zijn 150ste wedstrijd in de Champions League. Enkel Iker Casillas (167) en Xavi (151) hebben voorlopig nog meer matchen op het kampioenenbal op hun teller staan.

Real op weg naar derde opeenvolgende CL-zege

*Real en de Champions League: het is de voorbije jaren een uiterst geslaagd huwelijk. De Spaanse grootmacht won de beker met de grote oren al twee keer na mekaar en is goed op weg naar een knappe hattrick. Door vanavond Juventus uit te schakelen, staan de Spaanse hoofdstedelingen trouwens al voor de achtste (!) opeenvolgende keer in de halve finales. Een uitbreiding van het eigen record.

*Real scoort thuis ook altijd in de Champions League. De grootmacht vond al in 41 opeenvolgende thuismatchen de weg naar het doel op het kampioenenbal. Enkel Tottenham deed ooit beter in Europa. De Spurs scoorden tussen 1961 en 1984 in 42 opeenvolgende Europese thuismatchen.

*De 0-1 van Mandzukic viel na 77 seconden. Nooit eerder incasseerde Real zo snel een treffer in de CL. Op 7 maart 2007 kreeg Real op bezoek bij Bayern wel nog sneller een goal tegen. Toen scoorde Roy Makaay al na amper tien seconden. Het is nog altijd de snelste goal ooit in de competitie.

Ploegen uit vier verschillende landen

*Voor het eerst ooit zitten er tegelijkertijd ploegen uit Engeland (Liverpool), Duitsland (Bayern), Italië (AS Roma) en Spanje (Real) in de halve finales van de Champions League. Voor het eerst sinds 2010 komen de vier halvefinalisten uit een ander land.

*Bayern is de enige ploeg van de halvefinalisten die op kop staat in de vaderlandse competitie. Vorig seizoen waren de uiteindelijke kampioenen van LaLiga, de Serie A en de Ligue 1 nog van de partij in de halve finales.