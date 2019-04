Luka Jovic (21), de Servische scherpschutter die voor Real Madrid zoetjesaan mag ophouden met schitteren TTV/VDVJ/GVS

18 april 2019

09u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Europa League Welgeteld 40 minuten speeltijd kreeg hij in Lissabon. Servisch wonderkind Luka Jovic (21) wil één dag na zijn definitieve overgang naar Eintracht Frankfurt zijn ex-club Benfica uit de Europa League knikkeren. En nadien een toptransfer vanjewelste? Real Madrid heeft interesse.

Vertrag bis 2⃣0⃣2⃣3⃣! ✍️

Die Eintracht hat die Kaufoption für Luka Jovic gezogen, unser Top-Torjäger bleibt ein Adler! 🦅👏 pic.twitter.com/h0OBG9P1rO Eintracht Frankfurt(@ Eintracht) link

Frankfurt zette uitgerekend gisteren, aan de vooravond van de terugwedstrijd tegen Benfica in het kader van de kwartfinales van de Europa League, het huurcontract van Luka Jovic om in een definitieve verbintenis tot 2023.

De Servische Radamel Falcao - 25 goals in 40 matchen dit seizoen - verhuisde op 18-jarige leeftijd naar de Portugese hoofdstad. Dat twee jaar nadat hij op zijn 16de debuteerde voor Rode Ster Belgrado, waar in de jeugdopleiding indruk maakte met z’n killersinstinct. Bij de topclub kroonde Jovic zich bij z’n vuurdoop na amper twee minuten zelfs tot jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis. De Israëlische supermakelaar Pini Zahavi had het talent in de smiezen en kocht de transferrechten van de modelspits en verpatste hem via Apollon Limassol aan Benfica.

Een succes werd het niet. Bij de club uit Lissabon kreeg Jovic amper 40 minuten speeltijd - wellicht omdat hij op dat moment liever in de nachtclubs scoorde. Bij Benfica verkommerde de Servische international dus al snel op de tribunes van het Estádio da Luz, tot Frankfurt in de zomer van 2017 slechts 200.000 euro neertelde voor een tweejarige huurdeal. Een akkoordje dat het zich niet zou beklagen.

Madrileense paniek

Bij Frankfurt vond de 21-jarige spits namelijk zijn killersinstinct terug, met als exponent zijn vijf goals in het treffen tegen Fortuna Düsseldorf. Met 17 goals pronkt hij op dit moment op een tweede stek in de topschutterslijst van de Bundesliga, enkel Robert Lewandowski doet beter. In totaal zit Jovic aan 25 treffers in 40 matchen. Gisteren lichtte Frankfurt dan ook logisch de optie in het huurcontract in ruil voor zo’n 7 miljoen euro - een peulschil in vergelijking met het bedrag waarvoor de scherpschutter mogelijk deze zomer al naar een Europese topclub vertrekt.

Maar, zo stelt Jovic: “Als we dit seizoen de Champions League halen, dan raken ze hier niet van mij verlost.” Hij sluit een verlengd verblijf bij de huidige nummer vier in de Duitse hoogste klasse dus niet uit. Een uitspraak die vooral bij Real Madrid voor paniek zorgde. Voor de Koninklijke is Jovic één van de topprioriteiten, Zidane wil hem volgend seizoen aan de zijde of op de positie van Karim Benzema zien. Met andere woorden: de Madrilenen hopen dat hun target het stilaan laat afweten...