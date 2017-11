Liverpool klaart ondanks gemiste strafschop de klus tegen Maribor, ook Sevilla wint Mike De Beck

22u39 0 REUTERS Champions League & Europa League Liverpool, met Simon Mignolet op de bank, heeft ook thuis komaf gemaakt met Maribor. De wedstrijd bleef lang op slot, maar in de tweede helft klaarden de troepen van Jürgen Klopp de klus: 3-0. Ondanks een gemiste strafschop. Ook Sevilla won in groep E met 2-1 van Spartak Moskou.

Met de 7-0-pandoering uit de heenwedstrijd in het achterhoofd trok Maribor op Anfield Road een dubbele afweergordel op. Het initiatief was voor Liverpool dat maar weinig kansen wist te puren met het vele balbezit. De laatste pass was in de zone van de waarheid maar al te vaak te onzuiver. Uiteindelijk was er slechts een kans het vermelden waard in de eerste helft. Oxlade-Chamberlain zocht en vond het hoofd van Firmino. Die zag zijn prima kopbal door doelman Handanovic gekeerd. Via de lat verdween de bal in hoekschop. Jürgen Klopp zag overigens eerder al Wijnaldum geblesseerd uitvallen. Henderson, gestart op de bank, kwam de Nederlander aflossen.

Zeldzame misser van Milner vanop de stip

Wat de Liverpudlians in 45 minuten voetballen niet lukte, daar sloegen ze na drie minuten in de tweede helft wel in: scoren. Met een subtiele tik buitenkantje voet verlengde de Egyptenaar een voorzet van Trent Alexander-Arnold in doel. Zijn vierde goal in evenveel Champions Leaguewedstrijden. Drie minuten later stond James Milner aan de penaltystip klaar om de trekker over te halen. Zijn elfmeter ging er echter via de hand van Handanovic en de paal niet in.

Emre Can geeft het nekschot

Het werd slechts uitstel van executie. Niet veel later flikkerde de 2-0-voorsprong dan toch op het scorebord. Emre Can zette een knappe een-twee op met Milner om dan het leer kurkdroog binnen te leggen. Aan de Mersey kon de thuisploeg wat beter ademhalen en ze speelden de wedstrijd ook uit. Daniel Sturridge maakte er in het ultieme slot nog 3-0 van. Na vier wedstrijden staat Liverpool met acht punten op kop in groep E.

Anders dan in de eerste helft van Liverpool - Maribor stond Sevilla wel garant voor een doelpunt. In de 17 thuiswedstrijden in de Champions League wisten de Spanjaarden telkens te scoren en dat was vanavond niet anders. De Fransman Clement Lenglet knikte aan de tweede paal een prima voorzet binnen.

Ever Banega zorgde met een penseeltrek die vanaf zijn linkervoet vertrok voor wat meer ruimte voor de thuisploeg. Uiteindelijk kon Zé Luis, de eerste Kaapverdiër die op het kampioenenbal weet te scoren, nog milderen met de 2-1. Verder dan dat kwamen de Russen niet.

