Liverpool geeft (zonder Mignolet) 0-3-voorsprong in blessuretijd nog uit handen en moet nog knokken voor leidersplaats

22u40 0 Action Images via Reuters Champions League & Europa League Liverpool leek zich als leider te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Op het veld van Sevilla stonden de Liverpudlians aan de rust comfortabel 0-3 voor, maar de Spanjaarden vochten zich terug in de wedstrijd. In de blessuretijd bezorgde Pizarro Sevilla nog het delirium door de 3-3 tegen de touwen te prikken. Een felbevochten punt voor de Spanjaarden waardoor de strijd voor de leidersplaats nog helemaal open ligt.

Liverpool kon niet beter beginnen in het Ramón Sánchez Pizjuán. Al na een minuut en 25 seconden werd een hoekschop goed doorgekopt zodat Firmino er aan de tweede paal 0-1 van kon maken. Meteen goed voor het snelste doelpunt in de CL-geschiedenis van de club. Sevilla had wel al snel een antwoord klaar. Nolito kapte zich goed vrij en kwam oog in oog met Karius te staan. Maar de doublure van Mignolet pakte uit met een uitstekende save. Via de paal kon de Duitse doelman de bal weer oppikken.

Het kon zomaar een kantelpunt in de wedstrijd zijn, maar aan de overzijde was het snel weer raak. Het leek wel een copy-paste van het eerste doelpunt. Opnieuw kon een hoekschop doorgekopt worden en knikte Sadio Mané aan de tweede paal binnen. Déjà vu. Het werd zelfs nog mooier voor de troepen van Jürgen Klopp wanneer Sadio Mané zijn snelle benen aansprak en op Sergio Rico trapte. Firmino kon voor een leeg doel niet meer missen: 0-3. Liverpool zat aan de rust in een comfortabele zetel.

Photo News Firmino maakte twee treffers voor Liverpool.

Maar Sevilla liet zich niet zomaar naar de slachtbank leiden. Plots speelde het spel zich helemaal af op de helft van Liverpool. Dat loonde ook voor de Spanjaarden, want na zes minuten in de tweede helft stond het al 1-3. Een vrije trap werd door Ben Yedder knap binnen gekopt. En Sevilla stoomde door. Op het uur mocht Ben Yedder er 2-3 van maken nadat hij door Moreno in de zestien werd neergehaald. Tot twee keer toe want de strafschop moest hernomen worden, maar Ben Yedder bleef ijzig kalm. Niet veel later was het ei zo na 3-3, maar Karius kon het schot van Escudero nog tegen de lat deviëren. De vlam zat weer helemaal in de pan.

De druk van de Spanjaarden ging echter liggen en de tijd werd de bondgenoot van de klas van Jürgen Klopp. De oefenmeester greep op tijd in en bracht met een dubbele wissel Emre Cane en James Milner in het veld. Liverpool leek af te stevenen op de leidersplaats, maar dat was buiten Pizarro gerekend. De Argentijnse middenvelder prikte diep in de blessuretijd de 3-3 nog tegen de touwen. Zo volgt Sevilla met nog een wedstrijd te gaan op een punt van leider Liverpool. Op de laatste speeldag trekt Sevilla naar Maribor en ontvangt Liverpool thuis Spartak Moskou. In die andere wedstrijd op de voorlaatste speeldag speelden Spartak Moskou en Maribor 1-1 gelijk.

