Liberec-AA Gent in Duitsland of Polen in plaats van Tsjechië? Rudy Nuyens

13 oktober 2020

07u33 1 Europa League AA Gent speelt volgende week donderdag in de Europa League uit bij Slovan Liberec, maar het is lang niet zeker dat de wedstrijd in Liberec kan plaatsvinden. Tsjechië telt momenteel de hoogste coronacijfers in Europa.

De competitiewedstrijden van volgend weekend zijn er al uitgesteld. Mogelijk beslist de Tsjechische regering eerstdaags dat er ook Europees niet kan gevoetbald worden. In dat geval zou Liberec moeten uitwijken naar een buurland. Tsjechische bronnen spreken ons van Duitsland of Polen. Het Duitse Dresden ligt op een goeie 140 km van Liberec, maar het probleem is dat de UEFA enkel matchen wil laten plaatsvinden in stadions waar ook de voorbije jaren Europees gevoetbald werd. Dat is in Dresden niet het geval.

Mogelijke alternatieven liggen in Polen, waar in Lubin en Wroclaw moderne voetbalstadions ter beschikking staan. Als de wedstrijd toch in Liberec zou gespeeld worden, staat nu al vast dat dit zonder publiek zal gebeuren. AA Gent heeft al beslist dat het enkel een aantal strikt noodzakelijke clubmensen zal meesturen. Naast algemeen manager Michel Louwagie zal de delegatie zich beperken tot veiligheidsverantwoordelijke Dirk Piens en directeur communicatie Patrick Lips. AA Gent heeft zijn voorbereidingen al getroffen voor de verplaatsing naar Liberec, maar mogelijk mag de club eerstdaags opnieuw aan de slag met een andere bestemming.