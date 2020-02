Koningen van de knock-outfase: heersen Ronaldo en Messi straks opnieuw in de Champions League? CPG

25 februari 2020

17u38 0 Voetbal Mijlenver: dat is de afstand waarop Cristiano Ronaldo (35) en Lionel Messi (32) de concurrentie in de Champions League zetten. Beide topspelers voeren de lijst aan van meest gespeelde wedstrijden en gescoorde doelpunten in de knock-outfase van het prestigieuze kampioenenbal. De Portugees troeft de Argentijn weliswaar ruimschoots af met verbluffende cijfers.

Ronaldo spant de kroon met 79 gespeelde wedstrijden in de knock-outronde van de Champions League. Messi volgt met 68 duels, Andrés Iniesta vervolledigt de top drie met 64 gespeelde partijen. Verder heeft Iker Casillas - de Spaanse doelman die vorige week een punt zette achter zijn carrière - 62 matchen achter zijn naam staan. Xabi Alonso en Dani Alves speelden elk 57 wedstrijden.

De verschillen in het aantal gescoorde doelpunten zijn groter. Ook daar vinden we de Portugees op plek één, met 65 treffers. Messi - opnieuw hij - volgt op ruime afstand met 45 goals. De rest komt niet eens in de buurt. Thomas Müller en Robert Lewandowski van Bayern München scoorden respectievelijk 21 en 19 doelpunten. Andrei Shevchenko en Raul sluiten de rij met elk 18 stuks achter hun naam.

Ronaldo is zonder twijfel de primus van de klas. Hij is van de spelers in dit lijstje het vaakst beslissend. CR7 scoort dusver gemiddeld 0,82 doelpunten per wedstrijd, Messi zit aan een gemiddelde van 0,68 goals per match.

De aanvaller van Juventus speelt morgen tegen Olympique Lyon zijn tachtigste knock-outwedstrijd in de Champions League. Zijn Argentijnse collega begint er met Barça vanavond al aan tegen het Napoli van Dries Mertens. Ook Müller en Lewandowski betreden straks het Europese toneel met Chelsea als opponent.