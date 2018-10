Karius gaat weer ongelofelijk hard aan het flateren - Boyata en Proto verliezen, Eden Hazard wint met kleinste verschil Redactie

04 oktober 2018

23u16

Bron: Belga 3

Karius met een flatertje extra

Een blunder extra op het palmares van Loris Karius. Besiktas ging met 2-0 onderuit bij Malmö, en de doelman die bij Liverpool Simon Mignolet op de bank hield, had heel wat boter op het hoofd. Met een flauw handje dacht hij de openingsgoal over de deklat te tikken, maar in ruil mochten de Zweedse fans opveren. Genk zal het graag zien, binnen drie weken trekt het naar Turkije.

Karius dacht ongetwijfeld terug aan de Champions League-finale. Daar werd hij de grote schlemiel en kreeg hij de lachers op zijn hand. Hij blunderde tweemaal, waardoor Real Madrid met de trofee met de Grote Oren aan de haal ging. Ook nadien toonde hij zich niet altijd de meest betrouwbare sluitpost. Ook bij Besiktas dus niet.

Boyata de boot in bij Salzburg

Rode Duivel Dedryck Boyata heeft met zijn Schotse club Celtic Glasgow met 3-1 van het Oostenrijkse RB Salzburg verloren op de tweede speeldag van de Europa League.

Boyata stond de hele wedstrijd centraal in de defensie bij Celtic, maar kon de nederlaag niet voorkomen. Odsonne Edouard (2.) had met een mooi overhoeks schot nochtans al heel vroeg de score geopend voor de Schotten, maar in de tweede helft ging Salzburg er overheen.

Munas Dabbur (55.) duwde van dichtbij de gelijkmaker tegen de netten, Takumi Minamino (61.) kon even later kalm blijven in een hectische fase in de kleine baklijn en tikte de 1-2 in doel. James Forrest (73.) kreeg daarna nog rood, Munas Dabbur (73.) benutte de penalty die daarop volgde.

Salzburg komt met zes punten aan de leiding in groep B. Celtic is derde met drie op zes.

Ook Proto onderuit

Ook Silvio Proto keek tegen een nederlaag aan. De doelman neemt bij Lazio Roma de Europa League-duels voor zijn rekening, maar kon niet verhinderen dat de Italianen met 4-1 de boot ingingen tegen het Duitse Eintracht Frankfurt. Lazio eindigde de match met negen. Jordan Lukaku was niet van de partij, hij herstelt nog steeds van een knieblessure.

Invaller Hazard wint met kleinste verschil

Chelsea had het lange tijd lastig met een defensief Vidi, waar Roland Juhasz (ex-Anderlecht) speelde. Eden Hazard viel uiteindelijk na 54 minuten in. Alvaro Morata bezorgde Chelsea de zege: 1-0.

Alle uitslagen

• Groep A

FC Zürich (Zwi) - PFK Ludogorets (Bul) 1-0 (0-0)

Zürich: Palsson (84.)

Bayer Leverkusen (Dui) - AEK Larnaca (Cyp) 4-2 (1-1)

Leverkusen: Havertz (44.), Alario (49., 88.), Brandt (90.+2)

Larnaca: Trickovski (25.), Raspas (90.+1)

• Groep B

Rosenborg (Noo) - RB Leipzig (Dui) 1-3 (0-1)

Rosenborg: Jebali (79.)

Leipzig: Augustin (12.), Konaté (54.), Cunha (61.)

Red Bull Salzburg (Oos) - Celtic (Sch) 3-1 (0-1)

Salzburg: Dabbur (55., 73. pen), Minamino (61.)

Celtic: Edouard (2.)

• Groep C

Zenit Sint-Petersburg (Rus) - Slavia Praag (Tsj) 1-0 (0-0)

Zenit: Kokorin (80.)

Bordeaux (Fra) - Kopenhagen (Den) 1-2 (0-1)

Bordeaux: Sankharé (84.)

Kopenhagen: Sotiriou (42.), Skov (90.+2)

• Groep D

RSC Anderlecht (BEL) - Dinamo Zagreb (Kro) 0-2 (0-1)

Zagreb: Hajrovic (19. pen), Gojak (68.)

Fenerbahçe (Tur) - Spartak Trnava (Slk) 2-0 (0-0)

Fenerbahç: Slimani (52., 69.)

• Groep E

Vorskla Poltava (Oek) - Sporting Lissabon (Por) 1-2 (1-0)

Vorskla: Kulach (10.)

Lissabon: Montero (90.), Cabral (90.+3)

FK Qarabag (Aze) - Arsenal (Eng) 0-3 (0-1)

Arsenal: Papastathopoulos (4.), Smith Rowe (53.), Guendouzi (80.)

• Groep F

Real Betis (Spa) - F91 Dudelange (Lux) 3-0 (0-0)

Betis: Sanabria (56.), Lo Celso (80.), Tello (88.)

AC Milan (Ita) - Olympiacos (Gri) 3-1 (0-1)

Milan: Cutrone (70.,79.), Higuain (76.)

Olympiacos: Guerrero (14.)

• Groep G

Rangers (Sch) - Rapid Wenen (Oos) 3-1 (1-1)

Rangers: Morelos (44., 90.+4), Tavernier (84. pen)

Wenen: Berisha (42.)

Spartak Moskou (Rus) - Villarreal (Spa) 3-3 (1-1)

Moskou: Zé Luis (34. pen, 82.) , Melgarejo (85.)

Villarreal: Toto Ekambi (13.), Fornals (49.), Cazorla (90.+6 pen.)

• Groep H

Apollon Limasol (Cyp) - Marseille (Fra) 2-2 (0-0)

Apollon: Markovic (74.), Zelaya (90.+1)

Marseille: Payet (50.), Gustavo (67.)

Eintracht Frankfurt (Dui) - Lazio Rome (Ita) 4-1 (2-1)

Frankfurt: Da Costa (4., 90.+4), Kostic (28.), Jovic (52.)

Lazio: Parolo (23.)

• Groep I

Malmö (Zwe) - Besiktas (Tur) 2-0 (0-0)

Malmö: Erkin (53. own), Rosenberg (76. pen)

Sarpsborg (Noo) - KRC Genk (BEL) 3-1 (1-0)

Sarpsborg: Mortensen (6., 63.), Zachariassen (54.)

Genk: Trossard (49.)

• Groep J

Krasnodar (Rus) - Sevilla (Spa) 2-1 (0-1)

Krasnodar: Pereyra (72.), Okriashvili (88.)

Sevilla: Nolito (43.)

Standard (BEL) - Akhisarspor (Tur) 2-1 (2-1)

Standard: Emond (17.), Djenepo (40.)

Akhisarspor: Ayik (32.)

• Groep K

FK Jablonec (Tsj) - Dinamo Kiev (Oek) 2-2 (1-2)

Jablonec: Hovorka (33.), Travnik (81.)

Kiev: Tsygankov (8.), Garmash (15.)

Astana (Kaz) - Rennes (Fra) 2-0 (0-0)

Astana: Zainutdinov (64.), Tomasov (90.+1)

• Groep L

BATE Borisov (WRu) - PAOK Saloniki (Gri) 1-4 (0-3)

BATE: Crespo (61. own)

PAOK: Prijkovic (6.), Jaba (11., 17.), Pelkas (73.)

Chelsea (Eng) - MOL Vidi (Hon) 1-0 (0-0)

Chelsea: Morata (70.)