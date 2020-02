Iets rapen op Old Trafford, Club Brugge? Het is voor een ploeg uit een klein voetballand schier onmogelijk om te winnen in Manchester



TTV/BF/DMM

27 februari 2020

08u05 1 Europa League Wat zegt het verleden over de kwalificatiekansen voor Club Brugge op Old Trafford? Niet zó veel goeds, zo blijkt. Ook voor Gent wordt het geen eitje. Geen enkele Belgische club kon in de voorbije 45 jaar winnen van Roma. United verloor in eigen huis zelfs nog nooit van een Belgische ploeg.

Spelen op Old Trafford is een droom... alleen valt er doorgaans weinig te rapen in het ‘Theatre of Dreams’. Zeker niet voor Belgische clubs - Club Brugge en Anderlecht gingen bij vijf pogingen telkens onderuit, al haalde Anderlecht in 2017 wél verlengingen in Manchester. In de rijkgevulde clubgeschiedenis van United trokken slechts vier clubs uit kleinere voetballanden aan het langste eind. Blauw-zwart hoopt zich morgenavond dan ook bij het rijtje van Ajax, Fenerbahçe, Besiktas en CFR Cluj te scharen.

Lees ook: Philippe Clement moet Vormer en co missen tegen United en beseft: “We zullen méér nodig hebben dan een mirakel”

Foutloos tegen Belgische clubs

20/04/2017 Europa League kwartfinale

Manchester United - Anderlecht 2-1 (na verlengingen)

18/08/2015 Champions League play-offs

Manchester United - Club Brugge 3-1

13/09/2000 Champions League poulefase

Manchester United - Anderlecht 5-1

13/11/1968 Europacup I tweede ronde

Manchester United - Anderlecht 3-0

26/09/1956 Europacup I voorronde

Manchester United - Anderlecht 10-0

AS Roma 45 jaar ongeslagen tegen Belgische clubs

AA Gent kan een stukje geschiedenis schrijven tegen AS Roma. Zo dateert de laatste zege van een Belgische club tegen de Romeinen al van 1975: Club Brugge won toen in de achtste finale van de UEFA Cup zowel de heenmatch als de return met 1-0. (BF)

Lees ook: Justin Kluivert: “Als Nederlander kan je niet thuiskomen met uitschakeling tegen Belgisch team”