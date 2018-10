Hoe de uitmuntende prestaties van onze clubs in Europa zich ook aftekenen op de UEFA-ranglijst Redactie

26 oktober 2018

11u43 0 Champions League & Europa League Voor het eerst sinds lang wisten alle ploegen die ons land vertegenwoordigen in Europa deze week punten te vergaren en dat betekent ook goed nieuws op de UEFA-ranglijst. Die bepaalt hoeveel en welke Europese tickets een land krijgt.

Woensdag al hield Club Brugge Monaco op 1-1 in de Champions League, gisteren pakte Anderlecht nog een punt tegen Fenerbahce (2-2) en boekten Genk en Standard knappe zeges tegen respectievelijk Besiktas (2-4) en Krasnodar (2-1).

Door die resultaten en die vanop de eerste twee speeldagen klokken de ploegen uit onze Jupiler Pro League dit seizoen af op 4.600 UEFA-punten. In totaal tellen we op de landenrangschikking van de Europese voetbalbond nu 36.700 punten en dat zijn er net zoveel dan Oekraïne. Omdat onze ploegen dit seizoen al meer punten behaalden, springen we over dat land naar de achtste plaats.

Top 10:

1. Spanje: 91.283 punten

2. Engeland: 69.034

3. Italië: 68.725

4. Duitsland: 54.070

5. Frankrijk: 52.665

6. Rusland: 47.549

7. Portugal: 42.032

8. BELGIË: 36.700

9. Oekraïne: 36.700

10. Turkije: 32.600

De eerste vier landen krijgen automatisch vier tickets voor de Champions League en twee voor de Europa League toegewezen. Wat dat betreft, zit België met de kampioen die rechtstreeks naar de CL gaat en de bekerwinnaar die meteen geplaatst is voor de EL nog wel eventjes gebeiteld. Ons land moet al zakken naar de elfde (eigenlijk twaalfde) plaats om dat recht te verliezen en pas als we de zesde plaats bereiken, hebben we recht op twee tickets voor het kampioenenbal.