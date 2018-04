Het Blitzkrieg-voetbal waar Guardiola geen antwoord op lijkt te hebben: Klopp won al zeven keer het pleit van Spanjaard TLB

Champions League & Europa League Pep Guardiola en Manchester City hebben gisteren nog eens kennis gemaakt met Jürgen Klopp en zijn volgelingen. Liverpool verraste gisteravond door Man. City - dit seizoen toch een eenzaam heerschap over het Kanaal - een stevige 3-0 aan te smeren in de heenmatch van de kwartfinales van de Champions League. Klopp won zo al voor de zevende keer tegen Guardiola, niemand doet beter. De Spaanse strateeg lijkt maar moeilijk een antwoord te vinden op het Blitzkrieg-voetbal dat de ploegen van Klopp spelen. Een overzicht van de eerdere zeges van de Duitser:

Juli 2013 - Borussia Dortmund-Bayern Munich 4-2

Klopp versloeg Guardiola voor het eerst in 2013, in de strijd om de Duitse Supercup. De clash was Guardiola's eerste competitieve match als trainer van Bayern, maar de mannen van Klopp zorgden ervoor dat het een partij werd om snel te vergeten. Marco Reus scoorde twee keer voor de Borussen, Arjen Robben deed dat voor de club uit München, maar door een treffer van Ilkay Gündogan - die nu onder Guardiola speelt bij Man. City - en een owngoal van Daniël Van Buyten viel het dubbeltje toch naar de kant van de geelhemden.

April 2014 - Bayern München - Borussia Dortmund 0-3

Op het moment van de match in de Allianz Arena was Bayern al zeker van de landstitel, maar Dortmund zette toch een domper op de feestvreugde. Henrikh Mkhitaryan, Marco Reus en Jonas Hofmann bezorgden de geelhemden een soevereine 0-3-overwinning.

Augustus 2014 - Borussia Dortmund - Bayern München 2-0

In augustus 2014 versloeg Dortmund Bayern voor de tweede opeenvolgende keer in de strijd om de Duitse Supercup. En de match had nog wat meer pigment dan andere jaren, want Robert Lewandowski was Mario Götze gevolgd naar de aartsvijand. Maar in de strijd om de Supercup was het toch Dortmund dat zijn slag thuishaalde. Mkhitaryan en Lewandowski's vervanger Pierre-Emerick Aubameyang zorgden toen voor een 2-0-zege.

April 2015 - Bayern München - Borussia Dortmund 1-1 (0-2 in strafschoppen)

In april 2015 troffen Dortmund en Bayern elkaar twee keer. De eerste match won Bayern met het kleinste verschil dankzij een goal van Lewandowski en na die partij kondigde Klopp zijn afscheid bij Dortmund aan. Maar later op de maand namen de Borussen revanche. In de halve finales van de Duitse beker stond er na 90 minuten een 1-1 op het scorebord na goals van Lewandowski en Aubameyang en de beslissing moest vallen in de strafschoppenreeks. Bayern miste vier keer, terwijl Dortmund wél scoorde via Gündogan en Kehl. Het was meteen de laatste ontmoeting tussen Klopp en Guardiola in Duitsland.

December 2016 - Liverpool - Manchester City 1-0

In 2016 verschoof de oorlog tussen Klopp en Guardiola naar de Engelse velden. En het was de Duitser die de eerste veldslag won. Wijnaldum knikte de bal in de achtste minuut tegen de netten en die treffer volstond voor de zege.

Januari 2018 - Liverpool - Manchester City 4-3

Eerder dit jaar kon Liverpool Manchester City een eerste competitienederlaag van het seizoen in de competitie toedienen. De Reds speelden de bezoekers uit Manchester bij momenten helemaal zoek en ze liepen twintig minuten voor tijd uit tot 4-1. Door goals van Bernardo Silva en Gündogan werd het toch nog spannend, maar de zege kon Klopp en co niet meer ontsnappen: 4-3.