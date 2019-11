Gent en Standard genieten er best van want vanaf 2021 geen Europa Leaguevoetbal meer voor onze nummers drie én vier NP/SK

30 november 2019

08u37 0 Buitenlands voetbal AA Gent en Standard genieten er best van, want vanaf 2021 zal er geen Europa Leaguevoetbal meer weggelegd zijn voor onze nummers drie en vier. De UEFA Conference League – de derde Europese competitie – krijgt steeds meer vorm. Alleen: wie wil dat zien?

Zie het als een reactie tegen de plannen van FIFA om een wereldwijde competitie met topteams of een volwaardig WK voor clubs op te richten. Over minder dan twee jaar gaat naast de Champions League en de Europa League ook de UEFA Conference League van start. Oók op donderdagavond. ’t Is een tegemoetkoming voor de kleinere clubs, want in de Champions League zullen de plaatsen steeds beperkter worden. Concreet: zelfs al eindigt Atlético Madrid in La Liga straks achtste, nog zal het zeker zijn van deelname aan het kampioenenbal. Voor België heeft dat uiteraard gevolgen. Wie de titel pakt, mag nog naar de Champions League. Maar of de vicekampioen nog voorrondes zal mogen spelen, valt af te wachten. Voor onze nummer twee en de bekerwinnaar – een eis van de verschillende nationale federaties – wacht Europa Leaguevoetbal. Al dan niet na een kwalificatieronde. Wie derde en vierde eindigt, mag naar de voorrondes van de Conference League. Met andere woorden: eindigt Standard derde, dan kan het een affiche à la die tegen Arsenal dit jaar vergeten.

Het vangnet in de Champions League – de nummers drie die na de winter naar de Europa League mogen – zou behouden blijven. Meer nog: alle halve finalisten uit de Europa League zouden zich zo plaatsen voor de volgende Champions League. Net zoals de twee finalisten uit de Conference League een ticket voor de Europa League zouden krijgen. En wat het financiële betreft: het prijzengeld in de Europa League zou met tien procent omhoog gaan. In de Conference League moet je het doen met de bedragen die nu te verdienen zijn in de Europa League.