Genk wint ook overtuigend de return in Denemarken en mag zich opmaken voor groepsfase Europa League Kjell Doms en Manu Henry

30 augustus 2018

22u17 1 Brøndby IF BRØ BRØ 2 einde 4 GNK GNK KRC Genk Champions League & Europa League 22 doelpunten in drie Europese voorrondes. Racing Genk heeft zijn plek in de poules van de Europa League dubbel en dik verdiend. Een nieuwe Europese winter moet de ambitie zijn.

Doelstelling één voor dit seizoen mag worden afgevinkt in de Luminus Arena. Na een jaartje zonder zit Racing Genk opnieuw in de poulefase van de Europa League. Sevilla, Arsenal, Chelsea,… Racing Genk mag morgen in elk geval dromen van één Europese klepper. En passant graaide Genk nog eens vijf miljoen euro mee. De voorzitter kan weer iets rustiger slapen.

Kopenhagen is een fantastische stad. Hip, trendy, fashion en design gaan er hand in hand. En dan heb je Brøndby, een grijze en grauwe voorstad, nauwelijks enkele kilometers verderop. De ploeg is prima gecast. Noeste werkers met een groot strijdershart en een geweldige aanhang, dat wel. Mooi voetbal is er optioneel. De aftrap van Brøndby gaf meteen de intenties prijs. De Denen hielden twee man achterin en de rest stormde naar voren. Zoals ze dat in de derde klasse van het Schotse cafevoetbal ook doen. ‘Hit and hope’. Trappen en hopen dat die bal voor de juiste voet hobbelt. Brøndby moest natuurlijk komen, drie doelpunten ophalen tegen dit Racing Genk: Bonne chance. Ze probeerden Genk op eigen helft op te jagen, soms zelfs met vijf man. Het enige probleem met die tactiek is dat je eigenlijk zelfmoord pleegt als Genk onder de druk kan uitvoetballen. En dat deden ze. Het is gewoon onmogelijk om de ploeg van Philippe Clement van kansen te houden. Trossard ontsnapte al vroeg op de linkerflank, Ndongala knalde zijn voorzet aan de tweede paal over. Pozuelo centraal was een beter optie geweest.

Op het kwartier was het wel prijs. Malinovkyi mocht randje zestien vrij aanleggen, met de vorm waarin hij verkeert weet je dan hoe laat het is. Geen scudraket van de Oekraïner met links, wel een trap met een vervelende bots die Schwäbe verraste. Op de eretribune bestelde algemeen directeur Erik Gerits alvast enkele tickets Kopenhagen - Monaco. Racing Genk duwde nog even door en dat resulteerde al snel in de 0-2. Ndongala ontliep de buitenspelval en knalde de dubbele voorsprong hard in het dak van de goal. Ndongala is de laatste weken van goudwaarde geweest voor Genk, vooral in Europese uitmatchen. Tegen Poznan en Brøndby had hij een voet in vier van de vijf goals. Het was de uppercut voor de Denen. Via Wilczek krabbelden ze nog wel even recht. De Pool scoorde - uit een scrimmage of wat dacht u - de aansluitingstreffer. Larsson profiteerde van een onoplettendheid bij Uronen om de 2-2 binnen te vlammen. Op drie Deense goals van verleningen zowaar. De aandacht verslapt wel vaker na een voorsprong. Toch een aandachtspunt, je kunt daar niet elke keer mee wegkomen. Het surplus aan talent mag niet leiden tot nonchalance. Genk schakelde meteen wel weer een versnelling hoger. Sébastien Dewaest stelde orde op zake met een rake kopbal na een hoekschop van Pozuelo. Kort voor tijd zorgde Samatta op de counter nog voor de 2-4 eindstand. Racing Genk zit zo voor de vierde keer in de poulefase van de Europa League.

Fola Esch, Poznan en Brøndby waren lekker hapjes. Laat het hoofdgerecht nu maar komen. Racing Genk slaagde er elke keer in om Europees te overwinteren. Telkens met een kern die kwalitatief minder sterk was dan deze. Vandaag in Monaco hopen op één klepper, twee haalbare kaarten en Genk mag opnieuw dromen van een Europese winter.