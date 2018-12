Genk ontmoet Slavia Praag, Club Brugge loot in 1/16de finales Europa League Salzburg: “We hebben zeker een kans” YP/GVS

17 december 2018

13u30 7 Champions League & Europa League Club Brugge ontmoet in de 1/16de finales van de Europa League de Oostenrijkse landskampioen RB Salzburg en Racing Genk neemt het op tegen de Tsjechische bekerwinnaar Slavia Praag. Dat is het verdict van de loting in het Zwitserse Nyon.

Als niet-reekshoofd kreeg landskampioen Club Brugge hoe dan ook een zware dobber voor de kiezen. Onder meer Napoli, Inter, Sevilla, Chelsea en Arsenal waren de kandidaten, maar de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg kwam dus uit de trommel.

De komst van Salzburg zorgt in het Jan Breydelstadion niet voor een grote affiche, maar de Oostenrijkers zijn toch een zeer verraderlijke tegenstander. Vorig seizoen sneuvelden ze immers pas in de halve finales van de Europa League tegen Olympique Marseille, dit seizoen lieten ze in een nochtans stevige groep met daarin Leipzig, Celtic en Rosenborg een achttien op achttien noteren. Meer nog, de Oostenrijkers zijn dit seizoen nog ongeslagen. In de Oostenrijkse competitie lieten ze vijftien zeges, drie draws en geen enkele nederlaag optekenen. Sterspelers in het elftal zijn de twee jonge Malinese middenvelders Diadie Samassékou en Amadou Haidara, die al op de radar van heel wat topclubs staan. De Israëliër Moanes Dabbour is dan weer een echte sluipschutter.

Ivan Leko tevreden met loting

Ivan Leko is “zeer tevreden” met de loting. “Ik schat onze kansen in op fiftyfifty”, aldus de Kroaat. “Salzburg is een goeie ploeg, met een goeie trainer. Ze haalden 18 op 18 in de groepsfase van de Europa League dit seizoen, het is dus zonder meer een te duchten tegenstander. Een team uit het Verenigd Koninkrijk of Spanje lijkt misschien aantrekkelijker op het eerste gezicht, maar tegen Salzburg hebben we zeker een kans om door te gaan.”

“Salzburg speelde vorig seizoen de halve finales van deze competitie en ik denk dat het ook de ambitie moet zijn voor Belgische ploegen om zo ver mogelijk te geraken in de Europa League. We hebben een goeie campagne in de Champions League achter de rug en willen nu hetzelfde doen in de Europa League. Met de steun van onze twaalfde man moeten we op 14 februari een goeie uitgangspositie zien te bemachtigen.”

Portret Salzburg

Naam: Football Club Red Bull Salzburg

Bijnaam: Die Roten Bullen

Land: Oostenrijk

Oprichting: 13 september 1933 (SV Austria Salzburg)

Stadion: Red Bull Arena

Capaciteit: 31.000

Eigenaar: Dietrich Mateschitz

Voorzitter: Harald Lürzer

Coach: Marco Rose

Topspelers: Diadie Samassékou (Mal), Amadou Haidara (Mal), Moanes Dabbour (Isr)

Erelijst:

Landskampioen: 12

Vicekampioen: 4

Bekerwinnaars: 5

Supercup: 3

UEFA Cup: verliezend finalist 1994

Genk naar Tsjechië

Racing Genk had wél een beschermd statuut en staat voor een tripje naar Praag. Slavia veroverde vorig seizoen in eigen land de beker en eindigde na Viktoria Pilzen tweede in de nationale competitie. Dit seizoen zijn ze de leider. Slavia Praag werd tweede in zijn EL-poule met amper één puntje minder dan Zenit en schakelde daarmee FC Kopenhagen en Bordeaux uit.

De heenwedstrijden worden op 14 februari gespeeld, de terugwedstrijden een week later. Racing Genk mag als reekshoofd eerst op verplaatsing spelen, Club werkt zijn heenwedstrijd thuis af.

Portret Slavia Praag

Naam: Sportovni klub Slavia Praha

Bijnaam: rood-wit

Land: Tsjechië

Oprichting: 2 november 1892 (ACOS)

Stadion: Eden Arena

Capaciteit: 20.800

Eigenaar: China Energy

Voorzitter: Jaroslav Tvrdik

Coach: Jindrich Trpisovsky

Topspelers: Miroslav Stoch (Svk), Tomas Soucek (Tsj)

Erelijst:

Landskampioen: 17

Bekerwinnaar: 8

Mitropa Cup: 1

De volledige loting

Viktoria Pilzen - Dinamo Zagreb

• CLUB BRUGGE - Salzburg

Rapid Wien - Inter

• Slavia Praag - RACING GENK

Krasnodar - Bayern Leverkusen

FC Zürich - Napoli

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt

Celtic - Valencia

Stade Rennais - Real Betis

Olympiakos - Dynamo Kiev

Lazio Roma - Sevilla

Feherbahçe - Zenit Sint-Petersburg

BATE Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica

Sporting CP - Villarreal

