Geen fans in Champions League-wedstrijd tussen PSG en Borussia Dortmund?

09 maart 2020

09u51 0 Champions League De kans is reëel dat het duel uit de achtste finales van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund woensdag in een leeg stadion wordt afgewerkt. Onder meer de Franse sportkrant L’Équipe stelt dat het doorgaan van het duel onder normale omstandigheden vanwege het coronavius “steeds hypothetischer” wordt.

Zondag schreef L’Équipe al over de voorzorgsmaatregelen die genomen zijn in het Parc des Princes, het stadion van PSG. Zo zouden alle stoeltjes gedesinfecteerd zijn. Borussia Dortmund verdedigt in Parijs een 2-1-voorsprong uit de eerste wedstrijd. L’Équipe denkt dat maandag een beslissing valt en sluit ook uitstel niet uit. De Franse regering zou vandaag maatregelen aankondigen waarbij wedstrijden met meer dan duizend toeschouwers afgelast worden. En dus kan de Champions League -match tussen beide ploegen enkel doorgaan zonder publiek.