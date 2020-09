Geen Champions League voor Jan Vertonghen die met ongelukkige actie nederlaag Benfica inleidt Redactie

15 september 2020

Jan Vertonghen had zich zijn eerste Europese wedstrijd voor z'n nieuwe club Benfica wellicht anders voorgesteld. Net als AA Gent speelde Benfica vanavond voor een plek in de play-offs van de Champions League. Maar na een kwartier in de tweede helft zorgde Vertonghen met een ongelukkige tussenkomst voor het openingsdoelpunt van PAOK. Hij tikte een voorzet vanop links tegen het been van Giannoulis. Die duwde op zijn beurt de bal voorbij Vlachodimos, de keeper van Benfica. Een kwartier voor tijd verdubbelde Zivkovic nog de score voor de Grieken. Silva scoorde diep in blessuretijd nog tegen, maar dat kon niet meer baten: 2-1. Door het verlies moeten Vertonghen en co naar de Europa League. Een serieuze ontgoocheling voor de Portugese club die tijdens de zomermercato stevig had ingekocht - met onder meer Vertonghen - om de Champions League te halen.

Het verlies van Benfica zal in Amsterdam op gejuich onthaald zijn. Ajax was afhankelijk van het resultaat van de Portugezen voor de potverdeling van de Champions League. De Nederlanders zijn nu ingedeeld in pot 2 met ook Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund en Chelsea.

