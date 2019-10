Frankfurt mag geen fans meenemen naar Sclessin, Ajax zonder fans naar Chelsea Redactie

17 oktober 2019

19u36

Bron: Belga 0 Europees voetbal Eintracht Frankfurt en Ajax zijn gestraft door de UEFA na incidenten met hun supporters. De Duitsers trekken zo zonder fans naar Standard, ook de Ajax-aanhang moet thuisblijven voor de match tegen Chelsea.

Eintracht Frankfurt werd samen met Vitoria Guimaraes op het matje geroepen voor supportersincidenten tijdens hun onderlinge duel in Portugal op 3 oktober. De thuisploeg werd bestraft met een boete van 50.000 euro, omdat er vuurwerk werd afgestoken en er projectielen op het veld waren gegooid.

Voor Eintracht Frankfurt waren de straffen net iets strenger. Enkele van de 3.000 meegeresiede Duitse fans gooiden na provocatie van de Portugese fans met stoeltjes en andere voorwerpen. De politie ontruimde een bezoekersvak. Dat gebeurde vlak voor de aftrap, die daardoor enkele minuten later pas gegeven wordt. De installaties van Vitoria waren beschadigd.

Er hing Eintracht nog een voorwaardelijke straf boven het hoofd wegens rellen bij Lazio in Rome. Die wordt nu tot uitvoering gebracht, waardoor de Duitsers geen uittickets mogen verkopen voor de verplaatsing naar Standard Luik op 7 november. De UEFA legde nog een effectieve uitwedstrijd zonder publiek op, waardoor de Frankfurter supporters ook een tripje naar Arsenal in rook zien opgaan. Tot slot moet Eintracht ook de schade aan het stadion van Vitoria terugbetalen.

Frankfurt was eerder al gestraft voor incidenten tegen Straatsburg, waardoor een supportersvak van de hoofdtribune voor de thuiswedstrijd tegen Standard op 24 oktober dicht blijft.

Ajax moet zonder fans afzakken naar Chelsea

Ajax moet het op 5 november in de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League doen zonder de steun van zijn supporters. De disciplinaire commissie van de UEFA heeft de Amsterdammers verboden tickets te verkopen voor de topaffiche wegens incidenten in Valencia begin oktober.

Er hing Ajax nog een voorwaardelijke straf boven het hoofd vanwege de ongeregeldheden met Amsterdamse fans tijdens de verplaatsing naar Benfica, vorig seizoen in Lissabon. Die voorwaardelijke straf is nu omgezet in een definitieve sanctie. Dezelfde straf wordt hen ook opnieuw voorwaardelijk opgelegd. Gaan de Amsterdammers binnen een jaar opnieuw in de fout, dan werken ze opnieuw een uitwedstrijd zonder supporters af.

Enkele Ajacieden maakten het tijdens de match in Valencia te bont. Zo sneuvelden enkele zitjes en waren er vechtpartijtjes in de buurt van het stadion. Ajax moet een boete van 50.000 euro betalen voor de incidenten. De Nederlandse topclub moet van de UEFA binnen dertig dagen contact met Valencia opnemen om de schade te vergoeden die de bezoekers hebben aangericht in het stadion. Daarbovenop legt de UEFA een boete van 18.000 euro op, omdat zes spelers die bewuste match een gele kaart pakten. Die sanctie wordt opgelegd bij vijf of meer gele kaarten voor dezelfde ploeg.

Ook Dinamo, Dortmund en Slavia Praag gestraft

GNK Dinamo kreeg een gelijkaardige straf en mag dus ook geen supporters meenemen op verplaatsing naar Shakhtar Donetsk, al blijft de boete voor de Kroaten beperkt tot 20.000 euro. Supporters van Dinamo gooiden onder meer met voorwerpen in de uitwedstrijd bij Manchester City, dat zelf 15.750 euro moet ophoesten voor het werpen van projectielen in diezelfde Champions League-confrontatie. Voorts waren er ook boetes voor Dortmund (29.875 euro) en Slavia Praag (26.000 euro). In hun onderlinge duel staken Borussen vuurwerk af en brachten ze schade toe aan de installaties. Die moet de Duitse topclub ook vergoeden. Slavia wordt dan weer beboet omdat het stadion de Tsjechische landskampioen niet voldeed aan de veiligheidsvoorschriften. Tot slot kostten vuurwerk en een veldbestorming boetes aan respectievelijk Celtic (12.000 euro) en Liverpool (10.000 euro).