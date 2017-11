Ex-spelers Ferdinand en Gerrard onder de indruk van Hazard: "Hij is wereldklasse" Mike De Beck

Bron: Daily Mail, BT Sport 0 Photo News Champions League & Europa League Eden Hazard heeft er weer een puntgave prestatie opzitten. De nummer tien van Chelsea opende de score tegen Qarabag vanop de stip (zijn achtste in de Champions League waardoor hij Belgisch topschutter wordt) en gaf ook een assist aan Willian. Analisten Rio Ferdinand en Steven Gerrard staken na de wedstrijd hun bewondering dan ook niet onder stoelen of banken.

'The Blues' deden gisteren wat ze moesten doen. Winnen op het veld van Qarabag en de kwalificatie voor de knock-outfase was een feit. Uiteindelijk haalden de troepen van Antonio Conte het makkelijk met 0-4 van het zwakkere broertje in hun groep, met dank aan Eden Hazard. Als vanouds wervelde hij weer over het veld. Met een goal en een assist dus tot gevolg.

"Hij is ongetwijfeld wereldklasse", vertelde de voormalige verdediger van Manchester United, Rio Ferdinand, na de wedstrijd. "Dankzij hem is Chelsea vorig jaar kampioen geworden. Als ze het in deze competitie ver gaan schoppen dan zal hij de reden daarvoor zijn. Hij zal nog een grote rol moeten spelen en doen wat hij vanavond heeft gedaan."

Mooie woorden aan het adres van de Rode Duivel en daar stopte het niet bij. Ook Liverpool-icoon Steven Gerrard stak de loftrompet over Hazard. "Hij heeft alles. Hij maakt doelpunten, hij creëert doelpunten, hij heeft vista, snelheid, hij is direct. Maar zijn bewustzijn voor dat hakje vanavond was sensationeel", was Gerrard onder de indruk van de assist van Hazard op Willian. "Dat was een klein beetje wereldklasse in hem", aldus 'Stevie G'.

