Europese exit: wondermooie goal Hamalainen niet voldoende voor Essevee in Nice (3-1) Manu Henry

20u49 3 EPA Champions League & Europa League Het Europese avontuur van Zulte Waregem zit erop. Essevee voetbalde vrank en vrij aan de Côte d'Azur, maar was onmondig in de afwerking: 3-1. Een fenomenale goal op vrijschop van Hamalainen bleek niet meer dan een voetnoot. Nice overwintert voor het eerst sinds 1960 in Europa.

’t Zat er vanavond simpelweg niet in voor Zulte Waregem. Net als aan de Gaverbeek was het pleit bij de rust al beslecht in het voordeel van de Fransen. Het begon al in minuut vijf, toen Bostyn onbesuisd – maar vooral ook onnodig - Balotelli tegen de grasmat werkte in de zestien. Een strafschop was het logische gevolg. ‘Super Mario’ himself stuurde diezelfde Bostyn ook wandelen vanop elf meter: 1-0, een doemscenario. Nochtans voetbalde Essevee bij wijlen vrank en vrij in de Allianz Riviera, maar Hamalainen en vooral Leya Iseka waren inefficiënt. Het tweede doelpunt op het halfuur, alwéér via Mario Balotelli, deed de boeken dan al dicht. Op het Europese toneel loopt het voor Nice vlotter dan in de Franse Ligue 1, waar het na 13 speeldagen op een 17de plek bengelt.



REUTERS Mario Balotelli toonde zich bepalend met twee goals

Parel Hamalainen te weinig

Een aangeslagen Essevee na de pauze? Neen, hoor. Ook in het tweede bedrijf creëerden de West-Vlamingen enkele prima kansen. Maar het zat hen, en dan voornamelijk Leya Iseka, gewoonweg niet mee vandaag. Verdienstelijk, dat is dan wel weer het minste wat je van Dury zijn klas kan zeggen. Met de moed der wanhoop bleven ze de kaart van de aanval trekken en de 2-1 van Hamalainen in minuut 81 deed de hoop weer even opflakkeren. Wát een goal overigens van de Deense vleugelverdediger. Zijn vrije trap vanop ruime afstand belandde enig mooi in de winkelhaak. Een echt pareltje. Het sein voor de Fransen om wakker te schieten en vijf minuten later tekende invaller Tameze na een gezondheidswandeling door de defensie voor de beslissing: 3-1. Het Europese avontuur van Zulte Waregem ten einde. De focus gaat opnieuw naar de strijd om play-off 1.

