Zulte Waregem komt niet verder dan gelijkspel tegen Vitesse: Europese uitschakeling nabij

20u01 6 Julien De Sart probeert Luc Castaignos van de bal te zetten. Europa League Geen eerste zege voor Zulte Waregem of Vitesse in de Europa League: 1-1. Beide teams schieten weinig op met het gelijkspel en blijven achter met één op negen. Europese uitschakeling is nabij.

Francky Dury bracht vijf nieuwe namen aan de aftrap in vergelijking met de verloren partij tegen Antwerp. Louis Bostyn stond opnieuw tussen de palen, daarnaast kregen ook Sandy Walsh, Julien De Sart, Gertjan De Mets en Aaron Leya Iseka een basisstek.



Het eerste gevaar kwam van de bezoekers. Luc Castaignos had na amper vier minuten de 0-1 aan de voet, maar de ex-spits van Inter liet de vroege voorsprong liggen. Essevee reageerde via een prima voorzet van Sander Coopman, waarna Walsh het leer net naast de kooi van Remko Pasveer kopte. Nadien eiste Zulte Waregem de bal op, de geel-zwarten loerden op de counter.

Snelle tegentreffer

Halverwege de eerste helft had de Vitesse-goalie een prima redding in huis op een knal van De Sart, maar nog geen minuutje later moest Pasveer zich wél gewonnen geven. Kapitein Guram Kashia kopte een hoekschop van Onur Kaya weliswaar in eigen doel: 1-0. Lang kon de thuisploeg echter niet van die voorsprong genieten. Meteen erna plaatste Thomas Bruns de gelijkmaker voorbij Bostyn. Alles weer te herdoen.



Na de 1-1 veranderde het spelbeeld. Essevee moest de bal aan de bezoekers laten, al konden zij dat veldoverwicht niet omzetten in concreet doelgevaar. Beide teams doken -na een aangename eerste periode- met een logisch gelijkspel richting kleedkamers.

Zulte Waregem had het moeilijk in de tweede helft. Vitesse drukte door, maar in de zone van de waarheid liep het telkens mis, tot Castaignos in minuut 65 de netten deed trillen. Het feestje was van korte duur, aangezien de Nederlandse spits werd afgefloten voor een fout op Michaël Heylen. Een bijzonder lichte fout. Essevee nam opgelucht adem.

Reuzenkans Coopman

De thuisploeg zag af en kwam niet meer aan voetballen toe. Twintig minuten voor affluiten hield Bostyn Milot Rashica met een knappe parade van de 1-2. De bezoekers lieten het gaspedaal maar niet los, al was de grootste kans nog voor Zulte Waregem. Invaller Nill De Pauw bediende Coopman, maar vanop enkele meters buffelde de Club-huurling het leer over de kooi van Pasveer.



Zulte Waregem had plots nog een slotoffensief in huis, maar zowel Peter Olayinka als de ingevallen Ivan Saponjic konden geen doelpunt meer forceren. Eindstand: 1-1. Beide teams blijven zo achter met één op negen. Lazio leidt in hun poule met het maximum van de punten, Nice staat tweede met zes eenheden.

Dury: "Er zat niet meer in dan een puntendeling"

Francky Dury toonde zich na afloop tevreden met de uitslag. "Meer dan een gelijkspel zat er niet in, denk ik. Dit is een juiste weergave van de wedstrijd", liet Dury optekenen.



"Ik kan mijn team niets verwijten, vind ik", opende Dury de persconferentie. "We hebben alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt. We zijn vertrokken vanuit een goede organisatie, Vitesse overigens ook. In de tweede helft was Vitesse dominant. Dat geef ik toe. In het slot hebben we nog een beetje geschoven om toch te kunnen winnen. Maar dat is niet gelukt. Ik vind een gelijkspel een juiste weergave van het spel. Dit was ook een ploeg van ons kaliber. We mogen de tegenstander ook zeker niet onderschatten. Dit was een correcte uitslag."



Over het vervolg in de Europa League was Dury duidelijk. "Ik kan hier wel een verhaaltje ophangen door te zeggen dat we nog vol voor kwalificatie gaan. Maar ik wil correct zijn naar mijn team toe. Zondag spelen we tegen Waasland-Beveren, dat is onze eerste focus. De volgende wedstrijd bij Vitesse kunnen we iets halen. En op de laatste speeldag is Lazio misschien al geplaatst. Dan kunnen we misschien ook nog punten rapen. Maar daar blijft het bij. De kwalificatie in deze groep is niet meer mogelijk."

