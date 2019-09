Zinho Vanheusden maakt na 3,5 maanden rentree: “Hij staat dicht bij basisplaats” KDC

20 september 2019

09u37 0 Europa League Los van de overwinning was er nog goed nieuws voor Standard: Zinho Vanheusden is helemaal hersteld van de knieblessure die hem bijna vier maanden aan de kant hield en pakte zijn eerste speelminuten van dit seizoen.

Negen minuten voor tijd ging het bordje met rugnummer 3 de lucht in. Zinho Vanheusden mocht Anthony Limbombe in de slotfase aflossen. Het was niet zo dat Michel Preud’homme zijn 20-jarige centrale verdediger zomaar een pleziertje wou doen. Op het moment van Vanheusdens invalbeurt stond het immers slechts 1-0.

“Ik moest het resultaat over de streep helpen trekken”, vertelde Vanheusden na de match. “Dat het geen evidente omstandigheden waren om mijn rentree te maken? Dat klopt, maar ik voelde me klaar voor het grote werk en blijkbaar had de trainer ook dat gevoel. Schrik om me in de duels te gooien had ik helemaal niet. Sinds een week of twee train ik voluit mee met de groep. Ook op het oefenveld hou ik me niet in, want je traint zoals je speelt.”

Sneller dan verwacht

Vanheusden kon gisteravond dus een dikke streep trekken onder een lastige periode. “Een blessure is nooit prettig, maar ik ben wel goed met de situatie omgegaan”, blikte hij terug. “Twee jaar geleden liep ik een nog zwaardere knieblessure op. Ik wist deze keer dus waar ik voor stond. Tijdens mijn revalidatie heb ik keihard gewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Toen ik begin mei onder het mes ging, sprak de chirurg over vier tot vijf maanden inactiviteit. Uiteindelijk werd het ‘slechts’ drie en een halve maand.”

Vraag is nu natuurlijk wanneer we Vanheusden opnieuw in de basis mogen verwachten “Ach, we zien wel”, bleef de recordaankoop van Standard op de vlakte. “De trainer beslist. Al te ver kijk ik niet vooruit. Ik ben nu vooral blij dat ik weer voetballer ben en dat we prima gestart zijn in Europa.”

Afgaande op de woorden van coach Preud’homme zou een basisplaats best wel eens snel kunnen komen. “Zinho staat er dicht bij. Vorig seizoen toonde hij zijn kwaliteiten.”