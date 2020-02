Zeven prominenten over de kansen van Club en Gent in Europa: “Zestig procent kans dat ze zich kwalificeren” AV/CPG

16u59 0 Voetbal Een stunt van formaat zou het zijn: Brugge en Gent die zich ten koste van Manchester United en Roma plaatsen voor de volgende ronde in Europa. Voormalige trainers en spelers van beide clubs geloven in de kansen van hun oud-ploegen, maar zijn wel realistisch. “Club moet blijven geloven in een positieve uitslag, want het Europese toneel is het allerhoogste en iedereen wil zover mogelijk geraken natuurlijk.”

Blauw-zwart staat vanavond op Old Trafford voor een loodzware opgave in de return van de Europa League. Het moet zich voorbij Manchester United naar de volgende ronde in de Europa League zien te knokken. Club Brugge bleef in de heenwedstrijd steken op een 1-1-gelijkspel tegen United

Ex-speler en voormalig trainer van Club, Georges Leekens, ziet Club ondanks de moeilijke verplaatsing doorstoten naar de volgende ronde. “Club moet geloven in hun kansen, ze hebben weinig te verliezen en alles te winnen uiteraard. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat Club in het slot met 1-2 zou winnen, maar ik verwacht dat Man United op een ander niveau zal spelen en zich zal kwalificeren.”

Ex-Clubspeler en voormalig Gouden Schoen Julien Cools ziet het somberder in. “Ik heb het idee dat Club eerst zal denken aan verdedigen en dat ze dan misschien op een diefje zullen scoren, maar ik heb m’n twijfels over het verloop van de wedstrijd. Club moet blijven geloven in een positieve uitslag, want het Europese toneel is het allerhoogste en iedereen wil zover mogelijk geraken natuurlijk. Toch denk ik dat United het laken naar zich zal toetrekken en met 3-1 gaat winnen.”

“Ze hebben vorige week natuurlijk een heel grote kans gemist om een goede uitgangspositie in te nemen, maar dat is voetbal natuurlijk”, klinkt het bij Vital Borkelmans. Hij speelde elf seizoenen voor blauw-zwart . “Toch heb ik een heel positief gevoel over vanavond. ik denk ze heel vroeg gaan scoren en dat ze huiswaarts keren met een 1-2 overwinning.”

Ook René Verheyen, die nog assistent was van onder andere Trond Sollied en zelf ook speelde voor Club, ziet de match van vanavond helemaal zitten. “Vorige week liet United mij geen grote indruk en met al de geblesseerden zal het ook niet makkelijker worden voor Brugge, maar ik ze wel een goede kans om door te stoten en ik denk ik dat ze met 0-1 gaan winnen. Natuurlijk zullen ze wat geluk moeten hebben en moeten afwachten hoe The Red Devils voor de dag zal komen.”

Buffalo’s tegen Romeinen

AA Gent liet in Rome de kans liggen om met een goed resultaat de return aan te vatten. De Buffalo’s gingen in Italië met 1-0 de boot in. Een belangrijk uitdoelpunt werd er - ondanks de mogelijkheden die er waren- niet gescoord. In eigen stadion doen de Gentenaren het vooralsnog prima in de Belgische competitie. De vraag is of hun fort Ghelamco ook de komst van de Romeinen overleeft. Een 1-7-nederlaag zoals in 2009 zal het wellicht niet worden. Scoren zullen de Oost-Vlaminge straks alleszins wel moeten doen.

Stijn De Smet (34) maakte als speler tweeënhalf seizoen het mooie weer bij AA Gent. De Smet stond ruim tien jaar geleden zelf met Gent op het veld in de toen 1-7-verloren thuisnederlaag tegen Roma in de Europa League. Ook straks denkt hij dat de Buffalo’s te kort zullen komen om Roma uit te schakelen. “Gent is een sterke ploeg in België en maakt indruk, maar Roma is en blijft toch een Europese (sub)topper. In Rome had Gent een beter resultaat kunnen en moeten behalen. Ik zie ze thuis wel winnen, maar niet met genoeg marge om de Romeinen uit te schakelen”.

Trond Sollied (60) was in het verleden tot driemaal toe trainer bij Gent, een laatste keer in 2011. De Noorse voetbaltrainer is optimistisch voor de kansen van zijn voormalige ploeg tegen Roma. “Ik geef zestig procent kans om door te stoten naar de volgende rond. Depoitre is er ook weer bij. Hij is een belangrijk speler die in mijn ogen straks het verschil kan maken. Ik verwacht dat de Italianen vooral op de counter zullen loeren.”

Erwin Vandenbergh (61) speelde vier seizoen voor Gent en scoorde voor de Buffalo’s in 110 wedstrijden 47 keer. De gewezen Gouden Schoen en Rode Duivel denkt dat zijn voormalige club straks instaat moet zijn om Roma in de return van de Europa League over de knie te leggen, maar vreest voor een fatale tegentreffer van de Romeinen.“Het probleem is dat Gent geen tegendoelpunt mag slikken, anders wordt het heel moeilijk. Dat is net hetgeen waar ik een beetje voor vrees. Dan mag je nog twee keer scoren en winnen met 2-1, daar heb je dan weinig aan. Het wordt kantje boord. Het is straks een kwestie van efficiëntie. Tegen Roma ga je misschien vijf kansen krijgen, daar moeten ze twee of drie van zien te benutten”, aldus de zesvoudig topschutter.

