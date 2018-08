Zenit begint nu wel goed tegen ploeg van Ole Gunnar Solskjær, Badibanga neemt optie op groepsfase TLB

23 augustus 2018

21u41

Bron: ANP 0 Europa League Na de wonderbaarlijke comeback (8-1 winst na 4-0 nederlaag) is Zenit Sint-Petersburg vanavond wel goed begonnen in het heenduel voor een plek in de poulefase van de Europa League. De Russische topclub won vanavond met 3-1 van Molde FK, de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjær.

Eirik Hestad bracht de Noren kort voor rust nog wel op voorsprong in het Krestovsky-stadion in de tweede stad van Rusland, maar in de laatste twintig minuten scoorden Artem Dzyuba, Anton Zabolotny en Miha Mevlja voor Zenit. Volgende week donderdag is de return in het Aker Stadion in Molde, waar Ajax drie jaar geleden met 1-1 gelijkspeelde in de poulefase van de Europa League.

Sevilla, winnaar van de Europa League in 2014, 2015 en 2016, won in Tsjechië met 0-1 bij Sigma Olomouc. Pablo Sarabia maakte in de 84ste minuut de enige goal voor de nummer zeven van La Liga van vorig seizoen. FC Sheriff, met Ziguy Badibanga de hele match tussen de lijnen, won met 1-0 tegen Qarabag.